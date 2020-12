Feuerwehr Schulzendorf: Auf fünf Mann geschrumpft

Schulzendorf

Auf fünf Kameraden geschrumpft ist die Löschgruppe Schulzendorf. „Wir waren mal mehr“, sagt Löschgruppenführer Ralf Dombrowski, der schon 40 Jahre in den Reihen der freiwilligen Feuerwehr steht und die Löschgruppe seit 20 Jahren leitet. Aber viele der älteren Feuerwehrleute seien inzwischen in Rente gegangen oder hätten aus gesundheitlichen Gründen passen müssen. Und die Jugend gehe nach der Schule oftmals „auf Wanderschaft“. Immerhin, auf die Truppe, die verblieben ist, sei stets Verlass, sagt der Hauptbrandmeister.

Steckbrief Gründungsdatum: 4. Mai 1913 Wehrführung: Ralf DombrowskiBernd VietzAndreas Spring Mitglieder: 5 Fahrzeuge: TSF-W Einsätze 2019:7 Anschrift:16775 Sonnenberg, Rönnebecker Weg 11 Kontakt: 0151/26 45 83 58

Und alle Kameraden seien in der Lage, die Technik zu bewegen. Die Jugendwehr hat immerhin zwölf Mitglieder. Vielleicht schafft der eine oder andere ja den Sprung in die Einsatzabteilung. Stützen kann sich die Löschgruppe auf den Kameradschaftsverband der Feuerwehr, dem etwa 30 Mitglieder angehören. Das Gerätehaus, das mal in mehr als 1000 Stunden Eigenleistung aus einem alten Schuppen entstanden ist, hat jüngst im Sockelbereich neuen Putz bekommen.

Von Bert Wittke