Seilershof

Die Löschgruppe Seilershof, die nicht über eine Jugendwehr verfügt, plagen Nachwuchssorgen. Der Altersdurchschnitt der aktiven Truppe, so meint Löschgruppenführer René Schmidt, sei relativ hoch. Aber alle, die Dienst in den Reihen der Wehr versehen, seien mit Leib und Seele dabei.

Steckbrief Gründungsdatum:20. März 1934 Wehrführung: René Schmidt, Harald Fandrich Mitgliederzahl:10 Fahrzeuge:TSF-W (mit 750 Liter Wasser) Einsätze 2019:10 Anschrift:16 775 Gransee, Hauptstraße 41a, OT Seilershof Kontakt: 0151/26 45 83 54

„Wir fühlen uns in unserem Häuschen wohl“, sagt Brandmeister René Schmidt, der seit Mai 2018 den Posten des Löschgruppenführers inne hat. Sicher, ein paar Sachen seien immer zu machen. So müsste mal die Fassade des Gerätehauses neu angepinselt werden. „Aber“, so versichert der örtliche Feuerwehrchef, „da sind wir dran!“

Zweimal im Jahr tun sich die Feuerwehrleute mit den Rommé-Frauen des Ortes zusammen und organisieren gemeinsam das Verbrennen alter Weihnachtsbäume und das Osterfeuer. Dass die Wehrleitung bei René Schmidt in guten Händen liegt, daran zweifelt niemand. Schließlich arbeitet er bei der Bundeswehr und hat dort schon mit Erfolg viel größere Einheiten angeführt.

Von Bert Wittke