Feuerwehreinsatz in Neuglobsow: Wohnungsbrand greift auf Dachstuhl über 

Neuglobsow

Zu dem Stichwort „Brand Gebäude groß“ wurden am Mittwochabend (27. April) gegen 20 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren in die Stechlinseestraße nach Neuglobsow gerufen. „Nach ersten Erkenntnissen war offenbar ein Fettbrand in der Küche der Auslöser“, berichtete Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. Die Flammen breitet sich bis in den Dachstuhl des Einfamilienhauses aus, welches aufgrund der so entstandenen Schäden derzeit nicht mehr bewohnbar ist. „Die Anwohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.“

Die Feuerwehr war bis etwa 0.20 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, musste ein angrenzendes Wohnhaus ebenfalls geräumt werden. „Das Haus wurde aber nicht beschädigt, so dass die Bewohner wieder zurückkehren konnten.“ Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf rund 250.000 Euro geschätzt, die betroffenen Hauseigentümer kamen bei Verwandten unter. Kriminaltechniker der Polizei werden sich den Brandort noch genauer anschauen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde aufgenommen.

Von MAZonline