Filmgespräch in Gransee: Frauenschicksale nach dem Mauerfall

Gransee

Zu einer besonderen Frauentagsveranstaltung hat in dieser Woche der Frauenkreis Oberhavel Nord eingeladen zu einer besonderen Frauentagsveranstaltung und viele sind gekommen. Im Saal des Begegnungshauses „Hospital Global“ in der Ruppiner Straße 8 in Gransee versammelten sich circa 60 Frauen und einige Männer.

Sie verfolgten nicht nur mit Spannung den angekündigten Film „Wendeman(n)över- Frauen und der Mauerfall“ von Sabine Michel und beteiligten sich am Filmgespräch. Vielmehr kamen bei einer spontanen Sammelaktion auch noch 232 Euro für die Ukraine-Hilfe zusammen.

Wendezeit sorgte für einen Abwanderung gut ausgebildeter Frau

Viviane Gruschinske führte durch den Abend. Die Regisseurin des Films war auch da, ebenso wie die Bundestagsabgeordnete Anke-Domscheit-Berg aus Fürstenberg, die im Film neben Textilarbeiterinnen aus Wittstock sowie Franziska Giffey und anderen ostdeutschen Frauen zu ihren Erfahrungen in der DDR, in der Wendezeit und danach befragt wurde. Der Film hat gezeigt, was Frauen in der DDR geleistet haben, welche Rechte und welches Selbstbewusstsein sie hatten.

Auch wie engagiert sie versucht haben, frauenpolitische Themen und in der DDR bereits Errungenes nach der Wende in ein neues Deutschland einzubringen und wie groß die Enttäuschung nach dem Beitritt in die Bundesrepublik war, dass nichts von alledem in den Einigungsvertragaufgenommen wurde. Es wurde auch gezeigt, wie sich dann viele junge, gutausgebildete ostdeutsche Frauen couragiert auf den Weg nach Westdeutschlandgemacht haben, um sich neue berufliche Möglichkeiten zu erschließen und ihr in der DDR erworbenes weibliches Selbstverständnis in die dortige Gesellschafteinzubringen.

Austausch zwischen Frauen unterschiedlichster Herkunft

Viele anwesenden Frauen – egal, ob ursprünglich aus West- oder Ostdeutschland – haben sich nach dem Film angeregt am Gespräch mit der Filmemacherin Sabine Michel und mit Anke-Domscheit-Berg beteiligt. Auch an den Tischen wurden lebhaft Erfahrungen ausgetauscht.

An einem Tisch saßen neben deutschen Frauen eine Ukrainerin, eine Russin und eine Polin, die alle schon seit Jahren in Gransee und Umgebung wohnen. Wie gut sich diese Frauen verstanden haben, war ein anrührendes Bild, angesichts des Krieges in der Ukraine. Alle Frauen wurden mit einer Rose verabschiedet.

Von MAZonline