Fördergeld vom Land – Dorfkino in Menz will im nächsten Jahr durchstarten

Nachdem der Dorfverein Menz vor einem Jahr bei den „Fröhlichen Donnerstagen“ vom Unternehmerverein Gransee und Gemeinden für sein Projekt „ Dorfkino! Menz“ eine Spende von 500 Euro erhalten hatte, war geplant, noch dieses Jahr mit dem Dorfkino zu starten. Im März hatte sich der Dorfverein Menz mit dem Projekt Dorfkino! Menz bei der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier in Brandenburg (FAPIQ), die den Förderaufruf „Gut Älterwerden im vertrauten Wohnumfeld“ gestartet hatte, beworben

Menz in eines von 18 geförderten Projekten

Das „ Dorfkino! Menz“ wurde als eines von 18 geförderten Projekten aus 57 Bewerbern als förderungswürdig ausgewählt. Auf dem Fachtag der FAPIQ am 28. Oktober übergab die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, Ursula Nonnemacher, virtuell dem Dorfverein Menz die Urkunde für die FAPIQ-Förderung. Die FAPIQ unterstützt und berät Altersgerechtes Wohnen, Alltagsunterstützende Angebote, Alternsgerechte Quartiersentwicklung und Sozialräumliche pflegerische Versorgungsstrukturen.

Ausstattung für Dorfkino angeschafft

Der Dorfverein Menz möchte mit dem Projekt „ Dorfkino! Menz“ aktiv ein altersgerechtes Wohnumfeld vor Ort fördern und ein Leben ermöglichen, in dem ältere Menschen integriert sind, mitarbeiten können und Zuwendung erfahren. Das Dorfkino wird in diesem Zusammenhang die Möglichkeit für Gespräche und Diskussionen mit älteren Menschen schaffen und durch Kinder- und Jugendfilme auch generationsübergreifende Veranstaltungen anbieten. Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben, selbst produzierte Kurzfilme aus Menz und der Region der Öffentlichkeit vorzustellen. Durch die Unterstützung der FAPIQ und des Unternehmervereins Gransee und Gemeinden konnte die Ausstattung für das Dorfkino gekauft werden: Beamer, Leinwand, Player und Audio-Anlage. Nachdem der Veranstaltungsraum in der Menzer Heimatschule im September saniert war, wurde die Technik installiert und alles für zukünftige Filmvorführungen vorbereitet. Sobald geringere Corona-Inzidenzwerte es zulassen, wird der Dorfverein Menz den ersten Film in Menz zeigen. Derzeitig geht der Dorfverein Menz von einem Eröffnungstermin im Januar 2021 aus und freut sich schon auf das nächste Jahr mit vielen schönen gemeinsamen Veranstaltungen rund um die bewegten Bilder.

