Baumgarten

Für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Baumgarten ging am Dienstag der Zuwendungsbescheid des Landes Brandenburg in Höhe von 339 519,10 Euro ein. Das teilte Andreas Much, im Amt Gransee und Gemeinden für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, am Donnerstag mit.

Gefördert werde der Bau mit einer Anteilsfinanzierung von 75 Prozent. „Das Vorhaben wird mit ELER-Mitteln finanziert“, so Andreas Much weiter. Vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums kommen diese Fördermittel.

Neben der Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive eines Gesellschaftsraumes, einer Küche und barrierefreien Sanitäranlagen, sind eine Terrasse und die Gestaltung der Außenanlage, sowie Stellflächen für das Haus vorgesehen.

Seit gut sechs müssen die Bewohner von Baumgarten ohne einen Gemeinderaum auskommen. Deshalb wurde zum Beispiel im vergangenen Jahr die Kirche aus Wahllokal genutzt.

Von MAZonline