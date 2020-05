Freihafen: Oase an der Havel ist jetzt offen

Mildenberg

Es war Liebe auf den ersten Blick. Claudia Langer verfiel dem Charme des Geländes am Welsengraben, an der Havel und an einem ehemaligen Tonstich in Mildenberg von einem Augenblick zum nächsten. Dieses Stückchen Paradies, auf dem zehn Jahre lang der Kanuverleih Wallapoint zu Hause war, hatte es der Berlinerin angetan. „Ich war vor drei Jahren das erste Mal hier. Im November. Es war dunkel, ungemütlich, kühl. Und trotzdem stand für mich fest: Es ist das schönste Fleckchen überhaupt.“ Aber Claudia Langer tigerte drei Jahre lang um das Areal herum, kam immer wieder, konnte sich nicht entscheiden, ob sie sich die viele Arbeit, die bei einer Übernahme auf sie warten würde, aufhalsen wollte. Sie tat es: Seit Oktober 2019 gehört dieser Landstrich samt Immobilien ihr. „Ja, es ist ein Fass ohne Boden. Ich weiß“, sagt die 54-Jährige und schlägt dabei die Hände vors Gesicht. Aber sie lächelt. „Es ist eine Lebensaufgabe. Ich habe es darauf angelegt.“

Die Protagonisten (von vorn): Koch Paul Wilczok, Betreiberin Claudia Langer, Kanu-Verleiher Kay Croft. Quelle: Stefan Blumberg

Halbinsel als Zufluchtsort

Vor drei Wochen öffneten sich die Türen vom „ Freihafen Mildenberg“, wie die Einrichtung jetzt heißt. Damit ging ein Traum von Claudia Langer in Erfüllung. Der bisherige Charakter vom Kanu- und Stand-up-Paddle-Verleih wird erhalten bleiben. Das neue Konzept beinhaltet aber mehr. Die von drei Seiten mit Wasser umgebene Halbinsel soll ein Zufluchtsort für Einheimische und Reisende sein, bei denen Kanuspaß, Erholung und Naturerleben an oberster Stelle steht. Aber auch die Lust auf Kulinarisches, kühles Bier und spielerisches Entdecken der verwunschenen, temporären Gebäude und Kunstinstallationen werden geweckt, sobald man in die große, bunte und verspielte Idylle des „ Freihafen“ eintritt. Camping und Glamping (Heimathafen) mit Kiosk und Biwak sind auf dem Areal möglich.

Kay Croft und Maria übernehmen vorerst den Kanuverleih. Quelle: Stefan Blumberg

Kulinarisches im „Lusthafen“

Claudia Langer, die für eine Stiftung in Berlin arbeitet und in Sachen Umwelt und Soziales unterwegs ist, kooperiert mit Partnern, die zunächst täglich für die Gäste da sind. Kai und Maria übernehmen zumindest für diese Saison den Kanuverleih und überbrücken damit ihre Corona-bedingte Zwangspause als Hersteller von Filmbauten. Paul ist der zuständige Mann für die Gastronomie (Lusthafen). „Ich selbst werde hier meine Brötchen nicht verdienen, möchte aber anderen eine Plattform geben. Es wäre gut, wenn am Ende die Kosten gedeckt werden“, so Claudia Langer, die eigentlich irgendwann mal eine Datsche haben wollte. Jetzt besitzt sie eine 15 000 Quadratmeter große Oase in Oberhavel, zu der auch eine Pension und Ferienwohnungen gehören.

Unter diesem Häuschen befindet sich eines der Tagesbetten zum Verweilen. Quelle: Stefan Blumberg

Tagesbetten im Freien

Der am Radfernweg Berlin– Kopenhagen gelegene Freihafen soll für sie auch so etwas wie der kreative Rückzugsort werden. „Das brauche ich, sonst werde ich verrückt.“ Einige Markierungen hat sie bereits gesetzt; insbesondere die Orte auf dem weiträumigen Gelände, wo die Gäste in Tagesbetten verweilen können: in einem knallig-bunten Häuschen oder auf einem alten Bett (mit dem Blick übers Wasser auf den abendlichen Sonnenuntergang). Beim Errichten hatte sie große Hilfe von einem Künstlerkollektiv. „Ich kümmere mich letztlich darum, dass das Gelände spektakulär wird, möchte Kultur, Kunst und Veranstaltungen in dem rustikalen Ambiente ansiedeln. Die Türen sind dabei immer offen.“ Sie wollte schon immer einen Kunstgarten haben. Dem steht nichts mehr im Wege.

Eine großflächige Schaukel ist mit dem Turm kombiniert. Quelle: Stefan Blumberg

„Kein Halligalli“

In den vergangenen Monaten hatte die neue Besitzerin das Gefühl, mit offenen Armen empfangen worden zu sein. Die Einheimischen seien sehr nett, „die Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren uns in jeder Hinsicht eine große Hilfe“. Vor drei Wochen wagten die „Neuen“ einen zaghaften Start, am Donnerstag ging es mit der Himmelfahrtssause richtig los. „Es war überwältigend. Wir mussten sogar wieder einige Gäste wegschicken, weil das Gelände voll war“, bedauert die Chefin. Der Zulauf bestätigte ihre Vermutung, dass die Leute diese Abgeschiedenheit, die Idylle suchen. „Für mich ist dieser Ort der Inbegriff einer Oase. Den Welsengraben bezeichnen wir als Oberhavel-Amazonas. Wir haben einen eigenen Stich“, zählt sie die ganzen Trümpfe auf. Ihre Liebe zur Architektur und zu Gärten würden das Ensemble für sie perfekt machen. Sie wolle es mit anderen teilen. „Aber Halligalli wird es hier nicht geben.“

Von Stefan Blumberg