Freude über Schulneubau in Gransee

Gransee

„Gut, dass sich die Mitglieder des extra eingesetzten Arbeitskreises „Schulentwicklungsplanung“ so umfangreich und detailliert mit dem Thema befasst haben“, sagt Frank Stege. Dadurch, so der Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden, habe eine solide Vorlage für die jüngste Kreistagssitzung geschaffen werden können. Die Mühen haben sich gelohnt. Die Werner-von Siemens-Oberschule in Gransee soll nunmehr in die Trägerschaft des Landkreises Oberhavel übernommen werden. Dazu werden in naher Zukunft Gespräche und Verhandlungen mit der Kreisverwaltung aufgenommen. Zugleich mit der Übernahme der Trägerschaft wurde der Landkreis in Person des Landrates damit beauftragt, den Ersatzneubau einer dreizügigen Oberschule in der Stadt Gransee umzusetzen und alle dafür erforderlichen Formalitäten und organisatorische Vorarbeiten in die Wege zu leiten. Das ist seit der jüngsten Kreistagssitzung beschlossene Sache. Dem entsprechenden Antrag der Fraktionen CDU, SPD/LGU/Tierschutzpartei und FDP/Piraten war bei acht Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich zugestimmt worden.

Standort des Neubaus in der Nähe des Strittmatter-Gymnasiums

Bestandteil des Beschlusses ist die Festlegung, entsprechende finanzielle Mittel beispielsweise für Planungsleistungen und den Erwerb von Grund und Boden in den Haushaltsplanentwurf des Kreises für das Jahr 2022 einzustellen. Für die Realisierung des Bauvorhabens, so ist in der Beschlussvorlage für den Kreistag zu lesen, soll der Landrat prüfen, inwieweit die erforderlichen finanziellen Mittel durch entsprechende Fördergelder teilgedeckt werden können. Als Standort für den Schulersatzneubau der Werner-von-Siemens-Oberschule ist ein kommunale Fläche unweit des Granseer Strittmatter-Gymnasiums vorgesehen. Damit könnten – ähnlich wie an anderen Campusstandorten im Landkreis – Synergien aufgebaut und genutzt werden. Denkbar wäre zum Beispiel eine gemeinsame Nutzung von Sportanlagen und diversen Veranstaltungsräumlichkeiten oder auch eine gemeinsame Essensversorgung der Schülerinnen und Schüler.

Der Neubau für die Werner-von-Siemens-Oberschule soll auf einer kommunalen Fläche entstehen, die nicht weit vom Granseer Strittmatter-Gymnasium entfernt ist. Quelle: Uwe Halling

„Das ist für uns hier im Norden des Landkreises ein ganz wichtiger und zukunftsweisender Beschluss, den die Kreistagsmitglieder da gefasst haben“, freut sich Frank Stege. Die Schülerzahlen seien nicht nur stabil, sondern würden in dem Maße wachsen, wie ein Zuzug in der Region zu verzeichnen sei. Derzeit werden in der Stadt Gransee unter anderem die Stadtschule (Grundschule), die dazu gehörige Horteinrichtung und die Werner-von-Siemens-Oberschule an einem gemeinsamen Standort betrieben. Dazu befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Neubau der Kita „Zwergenland“, der noch in diesem Jahr offiziell eingeweiht werden soll. Die Stadtschule lässt sich aufgrund der Beschaffenheit der Räumlichkeiten nicht zukunftsträchtig erweitern. Und auch die Kapazitäten der Werner-von Siemens-Oberschule sind ausgereizt. Folglich können die steigenden Schülerzahlen schon jetzt nur durch Zusatzbehelfsbauten in Containerform aufgefangen werden.

Derzeitige Siemensschule wird Grundschule mit Hortbetreuung

Der Bau einer neuen dreizügigen Oberschule würde die jetzige Werner-von Siemens-Oberschule derart entlasten, dass dort in der Zukunft ausschließlich Grundschüler Unterricht erhalten. Das Amt Gransee und Gemeinden und die Stadt Gransee, so heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage für den Kreistag, streben für einen Weiterbetrieb der Granseer Stadtschule die Nutzung des städtischen Gebäudes der derzeitigen Werner-von-Siemens-Oberschule an. Zugleich könnte in dem Gebäude auch die Hortbetreuung erfolgen. Die Container, die jetzt behelfsweise errichtet werden, würden also nur für die Übergangszeit gebracht, bis der Bau der neuen Oberschule abgeschlossen ist.

Die derzeitige Werner-von-Siemens-Oberschule wird nach dem Neubau einer Oberschule ausschließlich als Grundschule dienen. Dort soll dann auch die Hortbetreuung erfolgen. Quelle: Uwe Halling

Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, der – von der Planung bis zur Fertigstellung - womöglich noch vier fünf Jahre in Anspruch nehmen könnte. Für den Norden des Kreises bedeutet es jedoch zugleich die Sicherheit, bildungspolitisch auf Kreisebene in etwa vergleichbare Bedingungen für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Ein Pfund, mit dem das Amt Gransee und Gemeinden bezüglich der Anziehungskraft für Zuzügler in der Zukunft wuchern kann. Ähnlich hatte sich in der Kreistagssitzung auch Werner Lindenberg, der Fraktionsvorsitzende von BVB/Freie Wähler geäußert. In Berlin, so sagte er, stünde die Karawane schon bereit. Darauf sollte der Landkreis, der das Geld für eine Übernahme der Werner-von Siemens-Oberschule habe, vorbereitet sein.

Von Bert Wittke