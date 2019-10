Ruppiner Tor kurzzeitig gesperrt

Gransee

Nur für kurze Zeit bleibt das Ruppiner Tor am Mittwoch in Gransee gesperrt. Weil dort Gullydeckel abzukippen drohten und sich bereits Schäden an der Fahrbahn zeigten, wurden am Mittwoch im Auftrag des Trink- und Abwasserverbandes Lindow Gransee (TAV) die beiden Schachtabdeckungen angehoben und stabilisiert.

Die Arbeiten sollten in den Ferien erledigt werden, weil zu der Zeit keine Busse dort entlangfahren, wie Uwe Kaatz vom TAV berichtete. Mit einer Öffnung des Tores wird zwischen 16 und 17 Uhr gerechnet.

Von Martina Burghardt