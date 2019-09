Erschließung steht kurz bevor

Gransee

Zur Erschließung des neuen Eigenheim-Baugebietes am Stadtwald in Gransee wird jetzt der Straßenbau geplant. Dem Stadtentwicklungsausschuss wurde am Donnerstag die Planung vorgestellt. Einige Details sind noch zu klären. Die Ausschussmitglieder diskutierten darüber, ob eine Wendeanlage für die Fahrzeuge der Müllabfuhr gebaut werden soll. Dadurch würde Gartenfläche verloren gehen. Ohne diese Wendemöglichkeit müssten die künftigen Eigentümer von zwei der Flächen jedoch ihre Mülltonnen jeweils 90 Meter weit zum nächsten Stellplatz bringen.

Mehrheit für große Wendefläche

Für weniger Versiegelung sprach sich Uwe Mietrasch (B90/Grüne-Piraten) aus. Ein kleiner Wendehammer für Pkw würde reichen, sagte er. Dann würde man in Erklärungsnot geraten, warnte Bernd Weidemann ( CDU) und sprach sich für das Gleichheitsprinzip aus. Dem schloss sich der Ausschussvorsitzende Peter Gogol ( SPD) an. Letztlich empfahl der Ausschuss mehrheitlich den Bau einer größeren Wendemöglichkeit.

Als Ausgleich für die Versiegelung in dem Bereich sind insgesamt 75 Gehölze neu zu pflanzen. In dem neuen Wohngebiet ist dafür nicht genügend Platz, es wird nach Alternativen gesucht.

Mit der Erschließung, so hofft die Verwaltung, könnte schon im März nächsten Jahres begonnen werden. Dass das 1,5 Hektar große Gebiet überhaupt bebaut werden kann, hatten die Stadtverordneten erst im Frühjahr beschlossen. Die für die Beräumung der Fläche in Anspruch genommenen Fördermittel müssen zurückgezahlt werden.

Von Martina Burghardt