Das Stechlinseefest am Sonnabend in Neuglobsow hat zahlreiche Einheimische und Gäste des Ortes an den Badestrand gelockt. Am Freitagabend verfolgten fast 500 Besucher die Filmvorführung am Strand, beim Beachvolleyball-Turnier am Sonnabend waren dieses Mal sogar neun Teams am Netz in Aktion.