Fürstenberg

Keine Kamelle und kein Konfetti, stattdessen Malermütze und Farbe - neben vielen anderen Events scheitert auch der Karneval in diesem Jahr am Coronavirus. Nichts, worüber sich eingefleischte Karnevalisten wie Sandro Große, Vorsitzender des Fürstenberger Karnevalsvereins e. V., freuen würden. Aber in der Wasserstadt wurde die Zeit konstruktiv genutzt, um den Vereinsräumen am alten Feuerwehr-Schlauchturm eine erneuerte Optik zu spendieren. Viel mehr, bedauert Große, sei momentan nicht möglich. Wo in den vergangenen Jahren um diese Jahreszeit mit Senioren und Kindern Fasching gefeiert wurde und nebenbei fleißig trainiert, ruht das Vereinsleben nun. Die gesellige und lustige fünfte Jahreszeit fällt dieses Jahr eher unter die Totentanz-Kategorie.

Deshalb haben sich auch Beate-Brömme Schulz und Harald Brömme bereit erklärt, ein weiteres Jahr in Amt und Würden zu bleiben. Die beiden waren als Beate die I. und Harald der I. das Prinzenpaar der vergangenen Saison - und haben das Leben als Majestäten sehr genossen, wie sie rückblickend betonen. Vor allem der Seniorenfasching im Templiner Hof vor Jahresfrist ist den beiden im Gedächtnis geblieben. „Da war eine Behindertengruppe aus Zehdenick dabei, mit denen hat es unglaublich viel Spaß gemacht“, sprudelt es aus Beate Brömme-Schulz heraus. Unglaublich dankbar seien diese Menschen gewesen. So wie sie selbst dankbar waren für die Unterstützung, die sie zum Ausfüllen ihrer Rollen erhalten hatten. Gerade vor den Reden vor vielen Menschen hatten beide „ein wenig Bammel“, erzählen sie. Dass am Ende alles gut lief, sei auch Mitgliedern des Vereins zu verdanken, dem sie nun selbst angehören. Dass sie nun Fürstenberger Karnevalisten sind, verdanken sie übrigens ihren Kollegen im evangelischen Seniorenzentrum, wo beide arbeiten. „Wir waren mit der Firma vor einigen Jahren bei einer Karnevalssitzung. Danach wurden wir einfach als Prinzenpaar angemeldet“, schmunzeln die beiden. Und da ihnen die Amtszeit so gut gefallen hat, haben sie sich zu einer zweiten bereit erklärt. Nicht, weil sie sich wie manche Präsidenten nicht trennen können, sondern um ihren Nachfolgern dieselben schönen Erinnerungen zu ermöglichen. „In diesem Jahr hätten die neuen keinen Spaß, so ganz ohne Veranstaltungen“, sind sich beide sicher. Und hoffen, dass die kommende Saison eine wird, die ohne Einschränkungen auskommt.

Bisher war nur das Wendejahr ohne Auftritte

Mit diesem Wunsch sind sie nicht alleine. Herbert Lennig, ehemaliger Präsident - und Hofmarschall, Mundschenk... „ich habe schon alles gemacht“ - kann sich nur an ein Jahr erinnern, in dem es keine Sitzungen gab. Dies sei der Tiefpunkt des 1973 gegründeten Vereins gewesen, als die bis dahin genutzten Räumlichkeiten 1990 nicht zur Verfügung standen. Heute habe man dieses Problem nicht mehr. Neben den Vereinsräumen an der Bundesstraße 96, für die nur der Unterhalt, aber keine Miete an die Stadt gezahlt werden muss, können die Prunksitzungen von rund 300 Gästen in der Sporthalle verfolgt werden. Damit der relativ kleine Verein - 75 Mitglieder, davon 35 Kinder - seine Verpflichtungen erfüllen kann, stehen ihm zahlreiche Sponsoren zur Seite. Die MBS etwa oder lokale Betriebe wie die von Matthias Krickow, Gerd Daniel und Harald Mewes, um nur einige zu nennen. Einmal die Woche werde eigentlich dafür trainiert, jetzt, in der Saison, auch öfter.

Neben den Auftritten in der Saison, ergänzt Sandro Große, gehört der Verein mit Spaßboot und Tänzern fest zum Wasserfest Fürstenberg und sorgt dort für Abwechslung. Sommerfest und Weihnachtsfeier sowie gelegentliche Treffen untereinander runden das Vereinsleben ab. Dies natürlich nur in normalen Jahren, betont Große. Mehr als andere bedauert er, dass ausgerechnet diese Saison ausfällt. Denn über private Kanäle hat er Kontakte zum Bonner Karnevalsverein aufnehmen können. Und was als private Freundschaft begonnen hatte, sollte 2020 eigentlich die nächste Stufe nehmen. „Die Bonner wollten mit 50 Mann am 11. November zu uns kommen“, erzählt er. Im Gegenzug wäre eine Fürstenberger Abordnung zum Rosenmontagsumzug in die ehemalige Hauptstadt Westdeutschlands gefahren. Der bundesweit viertgrößte Umzug dieser Art sei ein echtes Highlight für Karneval-Anhänger, ist sich der Vorsitzende sicher. Aber zum Glück gelte: nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Im Frühjahr steht die Wiederwahl an

Sandro Große steht den Karnevalisten seit fast acht Jahren vor und will im kommenden Frühjahr wieder gewählt werden. „Wir haben schon einiges erreicht, der Verein war ja ein wenig im Dornröschenschlaf“, sagt er rückblickend. Aber es gebe noch einiges an brach liegendem Potenzial, etwa im Bereich der jüngeren Männer und beim Nachwuchs generell. „Da sind wir erst am Beginnen“.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte und Interesse am Karneval hat, kann via Facebook Kontakt aufnehmen. Zuwachs ist immer willkommen. Wer die fünfte Jahreszeit liebt, der wird sich in der Fürstenberger Gemeinschaft Gleichgesinnter auch wohlfühlen, ist Sandro Große sich sicher. Und sicher nicht nur wegen der frisch gestrichenen Vereinsräume.

Von Björn Bethe