Lindow, Bredereiche und nun Zehdenick – der Kreis der Schulstandorte, die vom Verstehbahnhof Fürstenberg Material für den digitalen Unterricht erhalten, erweitert sich ständig. Am Freitagnachmittag nahm Dina Engelke, Betreuerin an der Exin-Förderschule Zehdenick, drei Laptops aus den weit ausgestreckten und Abstand wahrenden Händen von Anke Domscheidt-Berg entgegen. Wie an den meisten Schulen gibt es auch in Zehdenick Schüler, die mangels technischer Ausstattung den online-Unterrichtsstunden nicht so folgen können, wie es wünschenswert wäre. Das kann daran liegen, dass ein Elternteil den heimischen Rechner gerade zum Arbeiten benötigt, dass Geschwisterkinder da sind oder schlicht kein PC im Haushalt vorhanden ist, so die Pädagogin.

Bedarf noch lange nicht gedeckt

Für diese Fälle hat havel:lab, der Trägerverein des Verstehbahnhofs, bereits 60 hochwertige und generalüberholte Gebrauchtgeräte ausgegeben. Der Bedarf, so Anke Domscheidt-Berg, sei damit aber noch lange nicht gedeckt. Fast wie neu und „schön stabil“, freute sich Dina Engelke beim ersten Begutachten der gerade empfangenen Geräte. Offiziell gehen diese an den Förderverein der Exin-Förderschule, der die Verteilung koordinieren wird.

Im Hause Domscheidt-Berg ist der Einsatz für die bessere technische Ausstattung der Schüler übrigens ein Familienprojekt, verriet die Politikerin, die für die Linke im Bundestag sitzt, bei der Übergabe. Während sie sich für das Einwerben von Spenden zur Beschaffung der Rechner stark macht, übernimmt Ehemann Daniel die Einrichtung der Laptops mit einheitlicher Lernsoftware. Und auch bei der Wartung, sollte sie einmal nötig werden, ist er behilflich.

Von Björn Bethe