Gästebuch der Granseer Kirche: „Mitten in der Landschaft ein Schmuckstück!

Gransee

Ein Ehepaar aus Göttingen kommt nicht an der Granseer St. Marienkirche vorbei. „Immer, wenn wir in der Nähe sind, müssen wir diese großartige Kirche besuchen!“ Diese Zeilen hinterließen die beiden im Gästebuch des imposantesten Bauwerkes der Stadt. Sie sind nicht die einzigen, die sich zwischen den Buchdeckeln verewigten. Es gibt viele lobende, inspirierende, begeisterte Einträge. Jenes Paar aus Göttingen ergänzte noch hinterher: „Eine schöne und eindrucksvolle Kirche.“ Eine andere Dame ist aus zweierlei Gründen angetan; vom Aussehen und vom Wohlfühlfaktor: „Ein wunderbarer Kirchraum, der einlädt zu ruhigen und beruhigenden Gedanken und Freude zu jeder Zeit.“

Prunkstücke versetzen Besucher in Verzückung

Die Kirche wird geprägt vom hoch eingestellten Turmsaal, dessen Decke bei einer Restaurierung am Ende des 19. Jahrhunderts neu gewölbt wurde. Der Kirchenraum selbst war in drei Bauphasen (1285, 1330-60, 1450) und dabei nach mehrmals verändertem Konzept zu einer Hallenkirche mit Hauptschiff und zwei Seitenschiffen gestaltet worden. Auch das Farbkonzept stammt aus jener Zeit. Unheil abwendende Darstellungen in den Kapitellen, fast unscheinbare Arkanzeichen, zwei verschiedene Weihekreuztypen, eine gotische Triumphkreuzgruppe im Hauptschiff, der Schnitzaltar (vermutlich um 1470 in einer Lübecker Werkstatt entstanden) sind Prunkstücke, die die Marienkirche auszeichnen und Besucher in Verzückung versetzen.

Anzeige

Gästebuch der Kirche Gransee plus Eintragungen sowie Kirche Gransee Quelle: Stefan Blumberg

Weitere MAZ+ Artikel

Findet auch eine Familie, die in Gransee eine Rast einlegte: „Wie grandios, hoch, weit ist dieses Gotteshaus. Ein Ort der Ruhe nach der Unterbrechung unserer Autofahrt.“ Eine Familie aus Schwerin legte ebenfalls einen Stopp in der „festen Stadt“ ein und nutzte ihn für einen Gang in die Kirche: „Ein schöner Augenblick während unserer Durchreise. Und sogar mit Orgelspiel.“

Eine Wagner-Orgel aus dem Jahre 1745

Der Granseer Pfarrer Christian Guth kennt weitere Besonderheiten der St. Marienkirche. Eine davon ist jene Orgel. „Wir sind eine der wenigen Kirchen, die von sich sagen können, sie haben noch eine Wagner-Orgel. Das ist schon etwas ganz Außergewöhnliches“, sagt er stolz. Sie stammt aus dem Jahre 1745 und ist das letzte Werk des berühmten Orgelbaumeisters Joachim Wagner. Die Orgel wurde im Laufe der Zeit immer wieder umgebaut, zuletzt grundlegend 1968. „Heute haben wir nur noch wenige Original-Wagner-Pfeifen in der Orgel“, so Christian Guth. Die Rede ist von etwa 15 Prozent Originalpfeifen. Außerdem befinde sich in der Kirche ein „Gegenreformationsaltar“.

Das Gästebuch. Quelle: Stefan Blumberg

Die Katholiken hätten auf die von Martin Luther initiierte Reformation mit einer Gegenreformation reagiert, um die Protestanten „zurückzuholen“. Aus der Zeit stammt jener Altar, der in der Nähe des Eingangs der Kirche steht. Und das äußerliche Markenzeichen der Granseer Kirche sind zweifellos die beiden Türme mit ihrem unterschiedlichen Aussehen. Das war aber nicht immer so. In der Ursprungsversion bestanden beide aus Stein, inklusive der Spitzen. „Aber ein Stadtbrand im 18. Jahrhundert zerstörte eine Turmspitze“, weiß Christian Guth. Der Zeitgeist wollte es offensichtlich so, dass für den Wiederaufbau das modernere Schiefermaterial verwendet wurde.

Kirche als Anlaufpunkt für Touristen

Ein Besucher von den Philippinen hielt seine Bewunderung im Gästebuch fest: „Wir haben nicht erwartet, dass es in Gransee ein so interessantes Haus zu sehen gibt.“ Und er ergänzte: „Man muss etwas zur Erhaltung beitragen.“ Zwei Urlauber aus Limburg statteten Gransee einen Besuch ab, „weil ich hier 1947 geboren bin und meine Geburtsstadt noch einmal besichtigen wollte.“ Die Kirche gehörte mit zu den Anlaufpunkten.

Ein Eintrag aus dem Gästebuch. Quelle: Stefan Blumberg

In einigen Gästebucheinträgen loben die Besucher die kompetenten Führungen der „Wächter“, wie es eine Frau ausdrückte. „Die Führungen finden wegen Corona derzeit aber nicht statt“, sagt David Lehmann, eine der Aufsichtspersonen des denkmalgeschützten Baus. Aber die Türen sind seit Juni wieder täglich ab 10 Uhr geöffnet. Bis Ende Oktober können sich Besucher den Backsteinbau ansehen, darüber hinaus zu den Gottesdiensten. Maximal 20 Personen dürfen wegen der Corona-Auflagen derzeit gleichzeitig die Kirche betreten. „Wahrscheinlich auch deshalb kommen im Moment weniger Gäste mit Reisebussen zu uns. Aber viele Radtouristen besichtigen die Kirche“, so David Lehmann.

Gästebuch der Kirche Gransee plus Eintragungen sowie Kirche Gransee Quelle: Stefan Blumberg

Corona hin, Corona her, der Bau ändert nichts an seiner Stattlichkeit und seiner Attraktivität, wie es ein Paar aus Pirmanens auf den Punkt bringt: „Mitten in der Landschaft ein Schmuckstück!“

Von Stefan Blumberg