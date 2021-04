Gemeinde Stechlin: Debatte um Feldweg in Dagow

Gransee/Gemeinde Stechlin

Der Haushalt der Gemeinde Stechlin für die Jahre 2021 und 2022 ist beschlossene Sache. Die Gemeindevertreter haben während ihrer jüngsten Sitzung in der Dreifelder-Sporthalle in Gransee den Doppel-Etat bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung erfolgreich verabschiedet. Der Haushaltplan beinhaltet Investitionen für die kommenden beiden Jahre – 394 000 Euro 2021 und 265 000 Euro 2022. Dazu gehören unter anderem ein Glasbrennerofen für das Glasmuseum in Neuglobsow, die Straßenbeleuchtung in der Stechlinseestraße sowie der Parkplatz am Stechlinseecenter, Geschwindigkeitsanzeiger, ein Parkscheinautomat am Strandweg im Ortsteil Menz und der Strandweg in Neuglobsow. Die genannten Investitionsvorhaben blieben an dem Abend unberührt.

Änderungsanträge zweier Gemeindevertreter abgelehnt

Diskussionen löste der geplante Einsatz von Finanzen aus dem Haushalt für den Feldweg in Dagow sowie die Erschließung einer Fläche für Reisemobilstellplätze an der Dagowseestraße aus. Die Gemeindevertreter Christian Dienst (Bündnis 90(Die Grünen) und Mario Ledderhose (parteilos) legten zwei Änderungsanträge vor. Darin brachten sie die Forderung zum Ausdruck, die insgesamt 55 000 Euro, die dieses und nächstes Jahr in vorbereitende Untersuchungen und Planungen des Dagower Feldweges gesteckt werden sollen, mit einem Sperrvermerk zu belegen. Dieser sollte erst nach den geplanten Einwohnerversammlungen aufhebbar sein. Kritisiert wurde, dass der Amtsausschuss nun aber eine Änderung des Flächennutzungsplanes angeschoben habe. Dabei sei in der Gemeindevertretersitzung im März zugesagt worden, dass zu der Bürgerversammlung, in der es schwerpunktmäßig um geplante Wohnbebauungen in Dagow gehen soll, keine weiteren Schritte unternommen werden sollten. Dies, so hieß es in dem Antrag, sei ein Vertrauensbruch seitens der Verwaltung. Der zweite Änderungsantrag betraf das Einstellen von 25 000 Euro für dieses Jahr zum Zwecke der Erschließung eines Park- und Wohnmobilstellplatzes in Dagow. In dem Antrag wurde die Forderung aufgemacht, das Geld zu streichen und dafür die Erarbeitung eines touristischen Leitbildes für die Gemeinde Stechlin zu stecken.

Im Ergebnis der Abstimmungen wurden beide Anträge mehrheitlich von den Gemeindevertretern abgelehnt. Und Frank Stege wies auch den Vorwurf des Vertrauensbruches zurück. Der Amtsdirektor bezeichnete den Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes als „logische Konsequenz aus den Bebauungsplanbeschlüssen“ und liege damit voll und ganz in der Kompetenz des Amtsausschusses. Was das weitere Vorgehen in Sachen Bebauungsplan betreffe, so der Verwaltungschef, stehe er zu dem, was er zugesagt habe.

Stellplatz für Wohnmobile Bestandteil des Entwicklungskonzeptes

Während der Bürgerfragestunde, die mehr als eine Stunde in Anspruch nahm, hatte Thomas Schwank die Frage nach einer Bürgerbeteiligung zum geplanten Wohnmobilstellplatz in Dagow gestellt. Außerdem wurde auch die Frage laut, was sich Gemeinde Stechlin eigentlich von einem Anlocken eines solchen Touristenklientels verspreche. „Wenn es ein Konzept für einen Wohnmobilstellplatz gibt“, antwortete der Amtsdirektor,“wird darüber natürlich öffentlich diskutiert werden können.“ Überdies sei der Wohnmobilstellplatz bereits seit Längerem Bestandteil des Entwicklungskonzeptes der Gemeinde Stechlin. Haushaltstechnisch werde dieses Projekt ohnehin erst im Jahr 2023 realisiert werden können. Gemeindevertreter Wolfgang Schmolke (Wählergemeinschaft Begegnungsstätte Stechlin) unterstrich in der Diskussion, dass der Wohnmobiltourismus bereits seit einiger Zeit im Kommen sei. Diesen müsse niemand anlocken, er finde seinen Weg auch so in die Region. Umso wichtiger sei es, diesen durch das Anlegen eines solchen Stellplatzes beizeiten in geordnete Bahn zu lenken. Nur so könnten Wildwuchs und Schäden für die Umwelt vermieden werden.

Bürgerinitiative verschickt Informationsmaterial

stellt Martina Bauchrowitz machte darauf aufmerksam, dass es mit der geplanten Ferienhaussiedlung, dem angedachten Wohngebiet an der Pferdekoppel und mit dem vorgesehenen Wohnmobilstellplatz gleich drei große Projekte für den kleinen Ort Dagow gebe, die zwingend noch einmal im Zusammenhang betrachtet werden sollten. Nach ihrer Ansicht fehle den Entscheidungsträgern ganz wichtiges Informationsmaterial. Damit nahm sie Bezug auf ein umfangreiches Schreiben, das die Bürgerinitiative Dagow im Vorfeld der Gemeindevertretersitzung versandt hatte. Darin verlangen die Mitstreiter der Bürgerinitiative das Erarbeiten eines touristischen Leitbildes für die Gemeinde Stechlin, in dem ökologische, ökonomische und auch soziale Aspekte gleichermaßen untersucht und berücksichtigt und auch Alternativen für eine Wohnbebauung an der Pferdekoppel diskutiert werden.

