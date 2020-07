Gemeindepädagoginnen laden ein: Sonnige Geschichten für Kinder

Oberhavel

Kerstin von Iven, Angelika Potrawiak und Susanne Meißner, die im gemeindepädagogischen Dienst einzelner Kirchengemeinden tätig sind, möchten Mädchen und Jungen zu einer gemeinsamen und fröhlichen Zeit mit einer sonnigen Geschichte, Spielen und Gestalten, einladen.

Die beiden Frauen sind deshalb in der kommenden Woche jeden Tag jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr an einem anderen Ort anzutreffen: Montag, 3. August, in Zehdenick an der Winterkirche der Stadtkirche; Dienstag, 4. August, in Templin am Gemeindehaus in der Martin-Luther-Straße; Mittwoch, 5. August, in Gransee im Pfarrgarten des Gemeindehauses in der Klosterstraße 2a; Donnerstag, 6. August, in Zabelsdorf an der Kirche und am Freitag, 7. August, in Rönnebeck am Gemeindezentrum.

