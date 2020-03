Gemeindezentrum entwickelt sich prächtig

Seilershof

Das Gemeindezentrum in Seilershof nimmt weiter Gestalt an. „Stand heute liegen wir voll und ganz im Zeitplan“, sagte Mathias Feiler nach der jüngsten Bauberatung vor Ort. Er hoffe, so der Mitarbeiter der Abteilung Bauen und Liegenschaften der Amtsverwaltung Gransee, dass es auch künftig dabei bleibt.

Inzwischen sind in dem Gebäude, das früher einmal eine Konsumverkaufsstelle war, und das jetzt um– und ausgebaut wird, die Fenster eingesetzt worden. Auch die Dacheindeckung ist schon so gut wie beendet. „Ende der Woche sollte das erledigt sein“, schätzte Mathias Feiler am Donnerstag ein. Nun gehe es weiter mit dem Abdichten der Bodenplatte, mit der Rohinstallation der Elektrik, dem Verlegen von Wasser- und Heizungsleitungen und teilweise auch schon mit dem Trockenbau und der Innendämmung. Parallel dazu würden außen Fassadenarbeiten beginnen, wobei zunächst hauptsächlich die Wärmedämmung im Fokus der Arbeiten stehe.

Jetzt rückt am neuen Gemeindezentrum in Seilershof der Innenausbau in den Fokus. Quelle: Uwe Halling

Erst Mitte Februar war für den Um- und Ausbau des Gemeindezentrums in Seileshof Richtfest gefeiert worden. Seinerzeit hatte Frank Stege gesagt, dass die Amtsverwaltung lange auf den Um- und Ausbau des ehemaligen Konsums in der Hauptstraße 40a hingearbeitet habe. Möglich geworden, so der Amtsdirektor, sei er schließlich durch die gute Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium. Immerhin wird das rund 450 000 Euro teure Unternehmen vom Land Brandenburg und der Europäischen Union mit einer Anteilsfinanzierung in Höhe von etwa 75 Prozent gefördert. Die verbleibende Summe steuert die Stadt Gransee bei. Schon beim Richtfest hatte der Amtsdirektor die gute Zusammenarbeit mit den Baufirmen gelobt. Bis Mitte des Jahres soll das Gemeindezentrum fertig sein. Angedacht ist, das Haus beim traditionellen Promenadenfest am 8. August einweihen zu können.

Zum künftigen Gemeindehaus wird neben der Räumlichkeiten im Inneren des Hauses unter anderem auch eine überdachte Terrasse sowie ein Spielplatz mit Seilbahn, Spielkombination, Federwipptieren, Trampolin und Nestschaukel gehören. Außerdem ist der Bau von sechs Pkw-Stellplätzen geplant.

Von Bert Wittke