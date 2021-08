Genussvolles für Körper, Geist und Seele im Schlosspark Liebenberg

Liebenberg

Auf Schloss & Gut Liebenberg herrscht große Vorfreude. Immer öfter wird jetzt nach den Wetterprognosen geschaut. Und die, so heißt es, würden bislang jede Menge Gutes für das Wochenende 21. und 22. August verheißen. Dann wird auf Schloss und Gut Liebenberg zu einem großen Musikfest eingeladen. Während sich der Hauptschauplatz am Sonnabend noch unter dem Dach der Musikscheune befindet (diese Veranstaltung ist leider bereits restlos ausverkauft), steht am zweiten Tag Musik unter freiem Himmel im Park auf dem Programm. „Dann dürfen die Picknickdecken mitgebracht werden“, sagt Sonja Erb. Die Leiterin Kommunikation der DKB Stiftung freut sich sehr auf die Mischung aus Kulturellem und Kulinarischem. Und sie freut sich vor allem für die vielen Leute, die danach dürsten, sich wieder treffen, miteinander plaudern, Musik hören und lecker essen und trinken zu können. Das habe es aufgrund der Corona-Pandemie lange nicht in Liebenberg gegeben.

Freude auf Tisch- und Wandelkonzert

„Wir haben hier auf dem Gelände ganz viel Platz, damit die Leute sich gemütlich niederlassen, ihre Decken ausbreiten und die selbst gemachten Köstlichkeiten und Getränke genießen zu können“, sagt Ulrike Eichentopf, die Leiterin des Musikfestes. Zunächst können die Leute am Sonntag von 13 bis 14 Uhr ein Tischkonzert verfolgen, es schließt sich von 15 bis 17 Uhr ein Wandelkonzert mit acht verschiedenen Stationen an, die über das gesamte Schlossparkgelände verteilt sein werden.

Deftiges aus der Schlossküche und Süßes von Siemensschülern

Für alle, die Lust auf regionale und saisonale Köstlichkeiten aus der Schlossküche haben, warten die Liebenbergs Köche mit einem breiten Angebot aus warmen und kalten Speisen für den kleinen und etwas größeren Geldbeutel auf. Es gibt Lunchtüten (mit Fleisch, vegetarisch, vegan), warme Speisen (zum Beispiel Pasta und Wildgulasch) sowie alkoholische und nichtalkoholische Getränke. Auswählen kann man dies an Ständen, die auf der Schloss-Terrasse platziert werden. Wem der Sinn mehr nach Kaffee und Kuchen steht, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Diesbezüglich kooperieren die Veranstalter in Liebenberg mit der Werner-von-Siemens-Schule aus Gransee. Die Schülerinnen und Schüler bieten im Rahmen eines Kuchenbasars im Teehaus selbst gemachten Kuchen, Kaffee und Schokofrüchte aus dem Schokobrunnen an. „Als Stiftung unterstützen wir mit dem Kuchenbasar das Engagement der Siemensschüler“, sagt Ulrike Eichtopf. Alle Einnahmen würden an die Werner-von-Siemens-Schule gehen, die damit divers Schulveranstaltungen finanziere. „Wir pflegen schon lange eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Werner-von-Siemens-Schule in Gransee und haben gemeinsam schon so manches Projekt durchgeführt“, unterstreicht die Leiterin des Musikfestes. Die Granseer Schule sei diesbezüglich sehr umtriebig und ausgesprochen engagiert. Es mache sehr großen Spaß, mit dieser Bildungseinrichtung zu kooperieren.

Karten am besten online buchen

Der Eintritt zur Veranstaltung am Sonntag kostet fünf Euro, für Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren ist der Eintritt frei. Es empfiehlt sich, Eintrittskarten im Vorfeld online zu bestellen (www.musikfest-liebenberg.de). Zwar werde es auch Karten an der Tageskasse geben, aber dort müsse aufgrund der Corona-Regeln mit Wartezeiten gerechnet werden. Nach Lage der Dinge werde es notwendig sein, einen Impfnachweis oder einen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzuweisen. Mitarbeiter des DRK Gransee seien vor Ort und würden solche Tests anbieten, die allerdings kostenpflichtig seien. Insgesamt werden am Sonntag in Liebenberg 750 Gäste zugelassen sein.

Von Bert Wittke