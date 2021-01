Am Sonnabend teilte gegen 13.05 Uhr ein 34-Jähriger über den Notruf 110 mit, dass er gegen seinen Willen in eine Wohnung in Gransee festgehalten wird. Im Verlauf des Notrufes konnte dieser keinen genauen Angaben zu seinem Aufenthalt sowie den Umständen angeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauch wurde eingeleitet.