Gransee: Arbeitskampf in aller Frühe

Gransee

Hier wird gestreikt, hieß es am Freitagmorgen vor dem Werkstor von Fude und Serrahn Milchprodukte am Standort Gransee. Zum Arbeitskampf hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die Beschäftigten der Nacht- und Frühschicht aufgerufen. Und diese folgten.

Verdientes Gehaltsplus

Gewerkschaftsvertreterin Manuela Scholz erklärte, wieso: „Die Leute hier haben das geforderte Gehaltsplus von acht Prozent verdient. Das Angebot der Arbeitgeber kann man angesichts der Inflation und der erwirtschafteten Gewinne nicht ernst nehmen.“ Zumal der kürzlich erreichte Tarifabschluss der Milchindustrie Ost das Plus von acht Prozent vorsieht. Da wolle man sich beim Haustarifvertrag mit Fude und Serrahn nicht mit weniger zufrieden geben. „Gerade hier in Gransee gibt es eine hohe Fluktuation beim Personal“, so die Gewerkschafterin weiter. Die sich verschärfen würde, wenn die Bezahlung derart ungleich geregelt sei.

Der Warnstreik fand vor dem Werkstor von Fude und Serrahn statt. Quelle: Uwe Halling

Der dreistündige Warnstreik von knapp 40 Beschäftigten der Nacht- und Frühschicht am Werkstor ist als Reaktion auf die erfolglosen Tarifverhandlungen vom 26. Januar zu verstehen. Andreas Kliem, der seit zehn Jahren aus Zehdenick zum Milchproduzenten nach Gransee pendelt, hatte die Nachtschicht vom Donnerstag zu Freitag. Er und seine Kollegen hätten ganz normal ihre Arbeit erledigt, dann alle Maschinen gereinigt und schließlich die Produktion heruntergefahren. Gemeinsam mit der Frühschicht begann dann der Ausstand, den er als Weckruf verstanden wissen will.

Hoffen auf die nächste Runde

„Wir haben alles so vorbereitet, dass ab 9 Uhr weiter produziert werden kann“, betont er. Es gehe nicht darum, dem Unternehmen zu schaden. Die Forderungen sieht Kliem jedoch als vollkommen berechtigt an und hofft, dass sich bei der nächsten Verhandlungsrunde am 11. Februar eine Einigung erzielen lässt.

Unter der Gürtellinie

Falls dem jedoch nicht so sei, werde „es das nächste Mal nicht nur bei drei Stunden bleiben“, kündigt er weitere Arbeitskämpfe an. Ihn ärgere vor allem das Verhalten der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen im Januar. „Wir wurden dermaßen abgewatscht, dass war deutlich unter der Gürtellinie. So habe ich dass noch nicht erlebt“, macht Andreas Kliem seinem Unmut Luft. Für die Fortsetzung ist er allerdings optimistisch. Vor fünf Jahren habe man sich in einer vergleichbaren Situation befunden. „Und da konnten wir nach dem Warnstreik viel erreichen.“

Gewerkschaftsvertreterin Manuela Scholz ließ derweil offen, ob in dem Schwesterwerk des Granseer Standorts in Erfurt vor dem zweiten Verhandlungstermin ebenfalls mit Warnstreiks zu rechnen ist.

Keine Stellungnahme

Der Werkleiter des Standorts, André Lange, hatte für die Dauer des Ausstands den Posten des Pförtners übernommen und ließ die Lieferfahrzeuge aufs Firmengelände. Eine Stellungnahme wollte er nicht abgeben und bat um Verständnis: „Ich wurde hier natürlich ziemlich überrascht.“ Auch aus der in Hamburg ansässigen Firmenzentrale war am Freitag kein Statement von der Geschäftsführung zu erhalten.

740 Millionen Euro Umsatz

Die Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG produziert am Standort in Gransee Milchpulver, H-Milch und diverse flüssige Rohmaterialien für die Weiterverarbeitung. Laut Firmen-Webseite werden die Erzeugnisse europaweit vertrieben. Weiter heißt es hier: „Mit unseren Produktionsstandorten generieren wir einen jährlichen Umsatz von 740 Millionen Euro sowie ein Handelsvolumen von 800 000 Tonnen.“

Kein Verständnis in Gransee

Gerade vor dem Hintergrund dieser Zahlen und der Tatsache, dass die Corona-Pandemie auf die Produktion in den Standorten keinen Einfluss gehabt habe, wird seitens der Gewerkschaft das Verhalten der Unternehmensführung scharf kritisiert: „Die Arbeitgeberseite will auf die Lohnbremse treten. Das versteht hier keiner.“

Gewollte Konfrontation?

„Die aktuellen Preissteigerungen für die Menschen sind enorm, gleiches gilt für die Arbeitsbelastung gerade zu Coronazeiten. Die Beschäftigten fordern nicht weniger, als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Milchindustrie Ost schon bekommen. Die Arbeitgeber sollen sich überlegen, ob sie wirklich in eine Konfrontation mit den Beschäftigten gehen wollen“, sagt der Verhandlungsführer Jens Löbel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Von Björn Bethe