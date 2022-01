Gransee: Bahnhofsumbau auf dem Prüfstand

Gransee

„Wir haben ein sehr schwieriges, aber auch erfolgreiches Jahr hinter uns“, sagt Frank Stege, wenn er dieser Tage noch einmal auf 2021 zurückblickt. Als schwierig sieht der Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden in erster Linie die Coronapandemie und ihre Begleiterscheinungen für die Gesellschaft und die Menschen an. Zwei Jahre Vorsichtsmaßnahmen, Einschränkungen, Verzicht und Entbehrungen hätten ihre Spuren hinterlassen. Vielen Leuten, egal ob jung oder alt, fehlten die sozialen Kontakte und die Gelegenheit, beim geselligen Zusammensein abschalten beziehungsweise neue Kräfte schöpfen zu können. „Wir hoffen sehr darauf, dass sich die Situation bald ändert und wir wieder zu den gewohnten Normalitäten zurückkehren können“, sagt der Verwaltungschef. Und dabei hat er natürlich auch ein Jubiläum im Hinterkopf, das dieses Jahr ansteht. „Das Amt Gransee und Gemeinden möchte dieses Jahr gerne seinen 30. Geburtstag feiern“, blickt Frank Stege voraus. Ob tatsächlich gebührend gefeiert werden könne, stehe zurzeit noch in den Sternen. Aber die Vorbereitungen dafür seien natürlich längst angelaufen. Dazu sei eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet worden, die momentan noch berät, wie die Festivitäten umgesetzt werden können. Und natürlich müsse man auch einen entsprechenden Plan B in der Tasche haben, für den Fall, dass Corona die Gesellschaft weiterhin im Würgegriff halte.

Die Stadt Gransee ist 2022 seit genau 30 Jahren Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadtkerne“. Quelle: Marita Bauer

Zugleich steht dieses Jahr noch ein weiterer Höhepunkt ins Haus. Die Stadt Gransee ist 2022 seit genau 30 Jahren Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadtkerne“. „Auch dieses Jubiläum würden wir natürlich mit den Granseern und möglichst vielen Gästen sehr gerne gebührend feiern“, unterstreicht der Amtsdirektor. Der genaue Jubiläumstag dafür wäre der 22. Mai.

Eröffnung der Kita „Zwergenland“ Gransee im Dezember vergangenen Jahres. Quelle: Uwe Halling

Trotz aller Schwierigkeiten und Anspannungen, so sagt Frank Stege, sei 2021 ein gutes Jahr für das Amt gewesen. Er erinnere nur an die Einweihung der neuen Kita „Zwergenland“ in Gransee, die noch kurz vor Jahresende begangen werden konnte. In das Projekt seien immerhin rund 5,8 Millionen Euro geflossen, was eine beachtliche Summe sei. Die Stadt sei damit gut auf steigende Geburtenraten und einen wachsenden Betreuungsbedarf für Kinder vorbereitet. Und wer sich die Kombination aus Neubau und Sanierung eines bestehenden Gebäudes anschaue, müsse wohl neidlos anerkennen, dass die Kita ein echtes Schmuckstück geworden sei, auf das alle an der Planung und am Bau Beteiligten mit Recht sehr stolz sein können.

Einweihung des neuen Gemeindehauses in Baumgarten im September 2021 Quelle: Bert Wittke

Ein Schmuckstück sei auch das Dorfgemeinschaftshaus in Baumgarten geworden, das ebenfalls im vergangenen Jahr in Betrieb genommen werden konnte. Beide Baulichkeiten, so der Amtsdirektor, seien im vergangenen Jahr die Höhepunkte auf dem Gebiet der Investitionen im Amtsgebiet gewesen.

Dieses Jahr wird die Kita "Zwergenland" in Altlüdersdorf saniert. Quelle: Bert Wittke

Was das neue Jahr betrifft, so kündigt Frank Stege an, stünden erneut ehrgeizige Projekte im Arbeitsplan des Amtes. Dazu zähle unter anderem die geplante Sanierung der Kita-“Zwergenland“-Filiale in Altlüdersdorf. Die Arbeiten dort sollen, so sagte Nico Zehmke, im Amt Gransee und Gemeinden Leiter des Fachbereiches I, im April beginnen. Veranschlagt dafür seien rund drei Monate. Bis Juni wolle man die Kitasanierung abgeschlossen haben. Die Mädchen und Jungen sollten während dieser Zeit in der neuen Kita „Zwergenland“ in Gransee betreut werden.

Kreistag segnet neue Oberschule für Gransee ab

Weiterhin sollen in Gransee bis zum Beginn des nächsten Schuljahres die Schulcontainer für die Grundschule aufgestellt werden. Sie sollen so lange genutzt werden, bis der im vergangenen Jahr vom Kreistag abgesegnete Neubau einer Oberschule in Gransee vollendet ist. „Über diese Entscheidung des Kreistages freuen wir uns alle heute noch ganz besonders“, sagt Frank Stege im Namen der Stadt Gransee und des ganzen Amtsgebietes. Damit seien die Weichen für eine langfristige Perspektive des Bildungsstandortes Gransee gestellt worden.

Der geplante Umbau des Bahnhofsgebäudes in Gransee wirft derzeit noch einige Fragen auf. Quelle: Uwe Halling

Der geplante Umbau des Granseer Bahnhofsgebäudes zum Jugendfreizeitzentrum bereitet der Verwaltung dagegen momentan noch etwas Kopfzerbrechen. Coronabedingt seien im vergangenen Jahr die Baukosten zum Teil heftig explodiert. Man müsse jetzt mit den Firmen verhandeln und dann abwägen, ob und wie die Umsetzung des Projektes noch verantwortbar sei. Dazu gelte es auch noch einmal ganz genau abzuklopfen, welche Arbeiten in welchem Umfang gefördert werden und wie es mit der Bereitstellung der notwendigen Eigenmittel der Kommunen aussieht. Anschließend gelte es, zeitnah und mit dem erforderlichen Weitblick und Verantwortungsbewusstsein die nötigen Entscheidungen zu treffen. „Ich rechne damit, dass dies in vier bis acht Wochen geschehen wird“, so der Amtsdirektor.

Von Bert Wittke