Gransee: Betrieb am Ärztehaus – der alte Bahnhof muss noch warten

Gransee

Teilweise recht strenge Nachtfröste im Februar haben dazu geführt, dass im Bau befindliche Investitionsvorhaben in Zeitverzug geraten sind. Der halte sich jedoch in erträglichen Grenzen, sagt Nico Zehmke. Der Leiter des Fachbereiches I der Verwaltung des Amtes Gransee und Gemeinden bezieht in diese Einschätzung die Arbeiten am Bau des Ärztehauses in Gransee ein. Auf der Baustelle wird jedoch inzwischen wieder uneingeschränkt rangeklotzt.

Für Passanten nicht zu übersehen – in der Breitscheidstraße in Gransee sind umfangreiche Bauarbeiten im Gange. Quelle: Uwe Halling

Ende Oktober vergangenen Jahres hatte Nico Zehmke einen etwa vierwöchigen Zeitverlust am Gesundheitszentrum Rudolf-Breitscheid-Straße 30 bis 32 resümiert. Das, so der Fachbereichsleiter seinerzeit, sei aber absolut nichts Ungewöhnliches. „Wer im Bestand baut, muss immer mit Überraschungen rechnen.“ Im konkreten Fall, so hieß es, hatten die Gründung des Neubaus und die Giebelflächen der Nachbargebäude für Mehrarbeit gesorgt. So hätten die Giebelseiten zusätzlich verankert werden müssen, um sicher weiterbauen zu können. Noch im vergangenen Jahr waren jedoch die Hochbau-, die Beton- und die Mauerwerksarbeiten soweit vorangetrieben worden, dass die Nummer 30 dicht ist und innerhalb des Hauses geputzt werden kann. Bei der Nummer 31 gilt es derzeit, den Rohbau der Geschosse fertigzustellen.

Beim Neubau in der Breitscheidstraße konzentrieren sich die Anstrengungen darauf, die Arbeiten am Obergeschoss abzuschließen abzuschließen. Quelle: Uwe Halling

Wie der Fachbereichsleiter weiter sagt, sei es das Ziel, die Rudolf-Breitscheid-Straße 30/31 derart fertigzustellen, dass die dort geplanten vier Arztpraxen im vierten Quartal dieses Jahres einziehen können. Zwei Praxen – für Allgemeinmedizin/Internist und Gynäkologie – wollen die Oberhavel-Kliniken betreiben. Die beiden anderen Praxen sind für die Bereiche Urologie und Psychotherapie vorgesehen. Darüber hinaus werden – wie vorgesehen – im Erdgeschoss ein Hörgeräteakustiker und der Gib e. V. einziehen. Die Fertigstellung der Breitscheidstraße 32 und des Komplexes der ehemaligen Stellmacherei soll dann bis Ende des ersten Quartals 2022 erfolgen.

Die Gesamtinvestitionssumme für das neue Granseer Gesundheitszentrum beträgt etwas weniger als fünf Millionen Euro. Rund 2,2 Millionen Euro werden von der Europäischen Union aus dem Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt. Auch der Bund und das Land Brandenburg beteiligen sich mit Geldern aus der Städtebauförderung in Höhe von rund 418 000 Euro.

Das alte Bahnhofsgebäude soll zu einem Jugendfreizeitzentrum aus- und umgebaut werden. Es gibt bereits einige Beispiele, wo Bahnhöfe in Städten von den Kommunen erfolgreich umgenutzt wurden. Quelle: Uwe Halling

Bis am alten Granseer Bahnhofsgebäude Bauarbeiten beginnen wird noch etwas Zeit vergehen. Die Stadt hat die Immobilie bekanntlich mit dem Ziel erworben, dort ein Jugendfreizeitzentrum einzurichten. Auf die Zusage der dafür beantragten Fördermittel, so brachte es Amtsdirektor Frank Stege zum Ausdruck, hoffe die Verwaltung bereits in Kürze. Wie Nico Zehmke sagte sei der Bauantrag bereits gestellt und befinde sich zurzeit in der Prüfungsphase. „Wir hoffen bezüglich des Bahnhofsgebäudes auf einen Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte“, so der Fachbereichsleiter. Neben dem Jugendfreizeitzentrum soll in das ehemalige Bahnhofsgebäude auch eine gastronomische Einrichtung integriert werden.

Für die Umgestaltung des ehemaligen Bahnhofsgebäudes in Gransee sind Fördermittel beantragt worden. Quelle: Uwe Halling

Den gesamten Investitionsumfang am Bahnhofsgebäude schätzte Zehmke vorsichtig auf 4,5 Millionen Euro. Was einen Zeitrahmen für das Projekt betrifft wollte sich der Fachbereichsleiter allerdings noch nicht festlegen, zumal gegenwärtig noch keine Baugenehmigung vorliegt. Und die Arbeiten am Ärztehaus hätten gezeigt, dass es auch im Zuge der Ausschreibung durchaus zu Zeitverzügen kommen könne. Dort hatte eine Ausschreibung wiederholt werden müssen, weil es beim ersten Versuch kein Angebot einer Firma für den Rohbau gegeben hatte.

Von Bert Wittke