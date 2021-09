Gransee: Die Mauer bricht weg

Gransee

Die mittelalterliche Stadtmauer ist eines der wichtigsten Denkmale Gransees. Oft halten Touristen an, um sich das Bauwerk, das ursprünglich eine Gesamtlänge von zwei Kilometern hatte, anzuschauen. Zu etwa 80 Prozent ist die Mauer noch erhalten. Allerdings in einem offensichtlich ganz unterschiedlichen Zustand.

An manchen Stellen sind bereits größere Teile des Mauerwerks herausgebrochen. Quelle: Bert Wittke

Siegfried Kromski hat in den vergangenen Jahren die Mauer eher von der baufälligen Seite her erlebt, wie er berichtet. Der 79-Jährige wohnt in der Klosterstraße, die unmittelbar an den Klosterplatz grenzt. 2013 ist er mit seiner Frau in die dortige ehemalige Stilvilla eingezogen. Sein Opa hatte dieses Haus 1938 gekauft. Etwa 60 Meter Stadtmauer grenzen an das Grundstück. Der Zahn der Zeit an dem Mauerwerk inzwischen ganz beträchtlich genagt. Das zeigt Siegfried Kromski gerne jedem, der es nicht glaubt oder aber mit eigenen Augen sehen möchte. „Vier Ämter waren deshalb schon da, um den Zustand der Mauer in Augenschein zu nehmen“, sagt er. Dazu gehörten, wie der gelernte Fleischermeister und spätere Taxi-Unternehmer aufzählt, das Bauamt der Amtsverwaltung Gransee und Gemeinden, die Kirche und auch der Denkmalschutz. Passiert sei allerdings bis heute nichts. Zu Beginn der 1990er-Jahre habe er die damalige Bauverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass viele der Schrägsteine ganz oben auf der Mauer lose sind. „Ich brauchte da mit einem langen Stiel nur ein wenig anzutippen, und schon sind einem Steine entgegen gefallen“, erinnert er sich. Da sich seinerzeit in dem Anwesen der Kromskis noch ein Kindergarten befand und die Buddelkiste nicht an der Mauer lag, seien diese Ziegelsteine dann recht schnell gesichert worden.

Die Fugen zwischen etlichen Feldsteinen sind restlos herausgefallen beziehungsweise ausgewaschen. Quelle: Bert Wittke

Aber auch auf der anderen Seite der Stadtmauer, die sich nur vom Grundstück Siegfried Kromskis aus betrachten lässt, zeigen sich deutliche sichtbare Schäden. Vor allem sind zahlreiche Fugen zwischen den Feld und Mauersteinen von Wind und Wetter ausgewaschen. Siegfried Kromski hat Angst, dass das Mauerwerk irgendwann nachgibt und ins Rutschen kommt. Es wäre nicht das erste Mal. 2006 stürzte ein Stück der Stadtmauer plötzlich ein. Der Vorfall ist bis heute den Einwohnerinnen und Einwohnern als der „Fall der Granseer Mauer“ im Gedächtnis geblieben. Zum Glück wurde seinerzeit niemand bei dem Unglück verletzt. „Bei mir war es einmal fast soweit“, sagt der Ruheständler. „Einmal habe ich im Garten gearbeitet, als plötzlich ein Stein knapp an mir vorbeigesaust ist, der sich aus der Mauer gelöst hatte.“ Glücklicherweise sei keiner getroffen worden. Siegfried Kromski vermutet, dass der angrenzende Klosterplatz Druck auf die Stadtmauer ausübt. Das Höhenniveau des Platzes sei gestiegen, als dort eine Stellfläche für Fahrzeuge gebaut und gepflastert wurde.

In den 1990er Jahren seien mal Fugen der Mauer, die sein Grundstück begrenzt, erneuert worden, erzählt der 79-Jährige. Aber das habe nicht lange gehalten. „Die haben das seinerzeit gemacht, als fünf Grad Frost herrschten“, sagt er. Das habe nicht lange halten können.

Mit dem Spaten deutet Siegfried Kromski auf schadhafte Stellen im Mauerwerk. Sie seien zwar mal neu verfugt worden, das jedoch bei Minusgraden. Das habe nicht lange gehalten. Quelle: Bert Wittke

An der Stadtmauer müsse ständig ausgebessert, repariert und auch erneuert werden, sagt Mathias Feiler von der Bauverwaltung des Amtes Gransee und Gemeinden. Das liege in der Natur der Sache. Schließlich handele es sich um ein Bauwerk, das in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gebaut wurde. Seit 1990 sei man in Verbindung mit bestandserhaltenden und sichernden Maßnahmen bereits beim achten Bauabschnitt angelangt. „Demnächst müssen wir unbedingt etwas an den Weichhäusern, also den eigentlichen Wehranlagen machen“, kündigt Mathias Feiler an. Das seien aus baulicher Sicht Schwachpunkte der Mauer. Und auch am Pulverturm müssten Arbeiten zum Erhalt des Bauwerks durchgeführt werden. Seit zwei Jahren plane die Stadt im Haushalt regelmäßig Geld ein, das für die Stadtmauer eingesetzt wird. „Natürlich müssen wir immer dort zuerst tätig werden, wo Gefahr im Verzug ist“, sagt Mathias Feiler. Inwieweit es sich bei dem Mauerabschnitt bei Siegfried Kromski um sicherheitsrelevante Arbeiten handeln könnte, will er sich nun noch einmal genau anschauen.

Auch an Eckpfeilern der Granseer Stadtmauer bröckelt der Putz. Quelle: Bert Wittke

Natürlich hänge nach der sicherheitsrelevanten Priorisierung der Mauerarbeiten auch viel davon ab, wie viel Geld zur Verfügung steht, und die Anforderungen des Denkmalschutzes machen die Instandhaltung auch nicht gerade leichter, aber es in jedem Fall gut, wenn die Anwohner mit ein wachsames Auge auf die Stadtmauer haben.

Von Bert Wittke