Bei der 23. Kreisschau am Wochenende in der Alten Feuerwache in Granseee konnte eine Siebenjährige ganz tüchtig absahnen. Amelie Heinrich hat im Jugendbereich für ihre putzigen Zwergseidenhühner mit Bart in Schwarz unter anderem einen der Ehrenpreise und zudem auch einen Sonderzuchtpreis eingeheimst.