Gransee: Erst brannte das Lagerfeuer, dann der Komposthaufen

Gransee

Mehrere Feuerwehren wurden am Sonntagnachmittag zu einem Löscheinsatz in Gransee gerufen. Gegen 15 Uhr war dort offenbar in einer Gartenanlage in der Straße des Friedens ein Komposthaufen in Brand geraten. Durch die Flammen wurden unter anderem ein Maschendrahtzaun und ein Regenwasserauffangbehälter beschädigt. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Gransee und Kraatz konnte Schlimmeres sowie das Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 29-jähriger Mann am Sonnabendabend ein Lagerfeuer in dem dazugehörigen Garten angezündet und anschließend die scheinbar kalte Asche auf dem Komposthaufen entsorgt. Aus noch unbekannten Gründen – laut Polizei möglicherweise unter anderem durch Windeinwirkungen – entzündete sich die Asche jedoch wieder und setzte daraufhin den Komposthaufen in Brand. Polizeisprecherin Ariane Feierbach sagt in diesem Zusammenhang: „Auch bei scheinbar abgekühlter Asche ist es immer ratsam, diese zusätzlich mit Wasser abzulöschen.“

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand durch das Feuer ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Fall der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Von MAZonline