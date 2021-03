Gransee: In den alten Bahnhof soll junges Leben einziehen

Gransee

Baustaatssekretär Rainer Genilke (CDU) hat am Mittwoch der Stadt Gransee einen Förderbescheid für den Umbau des Bahnhofsgebäudes in Gransee zum Jugendfreizeitzentrum übergeben. In die Umsetzung dieses Infrastrukturprojektes der Stadt-Umland-Strategie „Lebens- und Erholungsqualität in der Region Nord – natürlich – gesund – gemeinsam“ in der Region Nord fließen rund 3,6 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Neues Gebäude wird multifunktional genutzt

„Mit diesem Projekt wird das Freizeitangebot für Jugendliche in Gransee und in den umliegenden Gemeinden deutlich verbessert“, sagte Baustaatssekretär Rainer Genilke. Das seit langem leerstehende Gebäude werde nach der Sanierung multifunktional genutzt. Neben der Jugendfreizeiteinrichtung werde auch ein Wartebereich für Reisende und eine gastronomische Versorgung Einzug halten. Im Außenbereich werde es Sport- und Spielanlagen geben. „Mit der Bündelung der drei europäischen Fonds für regionale, ländliche und soziale Entwicklung“, so Rainer Genilke, „haben wir die Möglichkeit, die Zusammenarbeit zwischen Städten und Umlandgemeinden zu unterstützen und die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu steigern.“

Die Übergabe des Zuwendungsbescheides an die Stadt Gransee für den Umbau des alten Bahnhofs zum Jugendfreizeitzentrum erfolgte am Mittwoch auf digitalem Weg. Quelle: Uwe Halling

Die Stadt Gransee plant, das alte Bahnhofsgebäude als Jugendfreizeitzentrum umzubauen (MAZ berichtete). Das um 1873/74 errichtete Bahnhofsgebäude steht seit Anfang der 1990er-Jahre leer. Versuche, das Gebäude an einen Investor zu verkaufen, scheiterten mangels Interesse. In der Folge war das Gebäude oft Ziel von Vandalismus und Grafitti-Schmierereien.

1287 Quadratmeter Nutzfläche für Kinder und Jugendliche

Nunmehr ist vorgesehen, dass der bereits in Gransee bestehende Jugendclub am Meseberger Weg in das ehemalige Bahnhofsgebäude umzieht und in das Jugendfreizeitzentrum integriert wird. Nach dem Umbau wird den Jugendlichen in dem Gebäude eine Nutzfläche von 1287 Quadratmetern zur Verfügung stehen, darunter Räume für das Erledigen von Hausaufgaben, Kreativräume und ein Clubraum für Tanz, Sport und Spiel. Darüber hinaus entstehen entsprechende Sanitärräume, Räumlichkeiten für die Jugendbetreuer und ein Aufzug.

Das Bahnhofsgebäude soll auch weiterhin für Reisende offenstehen. Geplant ist ein Wartebereich von 35 Quadratmetern Größe. Ein 54 Quadratmeter großer Imbiss- und Bistrobereich im Erdgeschoss soll Reisende und Gäste versorgen. Ergänzt wird das Jugendfreizeitzentrum durch eine etwa 770 Quadratmeter große eingezäunte Freianlage mit Sport- und Spielgeräten, die unmittelbar neben dem Gebäude entsteht.

Fördergeld in Höhe von 3,6 Millionen Euro fließt

Die Gesamtkosten für die Umbaumaßnahmen betragen rund 4,6 Millionen Euro. Das Land bewilligt rund 3,6 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Stadt beteiligt sich mit rund einer Million Euro am Vorhaben. Der Baubeginn ist für August dieses Jahres, die Fertigstellung Ende 2022 vorgesehen.

Bürgermeister dankt den Stadtverordneten

Mario Gruschinske (SPD) war es am Mittwoch nach der Übergabe des Fördermittelbescheides ein Bedürfnis, sich bei allen Granseer Stadtverordneten zu bedanken. Sie, so der ehrenamtliche Bürgermeister, hätten mit ihren Beschlüssen den Weg für dieses Investitionsprojekt frei gemacht. Das gelte sowohl, was den Rückkauf des Gebäudes betrifft, als auch die Bereitstellung von rund einer Million Euro für die Kofinanzierung des Projektes. Für eine kleine Stadt wie Gransee, so Mario Gruschinske, sei dies sehr viel Geld. Mit dem Umbau des Bahnhofgebäudes, so unterstrich er außerdem, würden gleich zwei Dinge erreicht: Das Tor zur Stadt werde verschönert und die Kinder und Jugendlichen würden eine tolle Stätte zum verbringen der Freizeit erhalten.

Amtsdirektor: Tolle Nutzung für historisches Gebäude

„Ein historisches Gebäude der Stadt erhält nunmehr eine neue tolle Nutzung“, freute sich am Mittwoch auch Frank Stege (CDU). Mit dem Rückkauf des Bahnhofsgebäude, so der Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden, habe die Stadt Gransee die Voraussetzungen geschaffen, um das Bahnhofsumfeld entwickeln zu können.

Das unmittelbare Umfeld des Bahnhofs in Gransee ist bereits in der Vergangenheit durch eine Reihe von Baumaßnahmen aufgewertet worden. Quelle: Uwe Halling

Das sei inzwischen mit dem Bau der Park-and Ride-Anlage oder auch der barrierefreien Bahnhofsunterführung geschehen. Nun werde das Projekt mit dem Umbau des Bahnhofs zur Jugendfreizeitstätte quasi gekrönt. Das notwendige Personal stehe auch zur Verfügung, da der Jugendklub aus dem Meseberger Weg in die Jugendfreizeitstätte umziehen werde. „Die Mühen aller an dem Projekt beteiligten Personen haben sich gelohnt“, freute sich Frank Stege. Besonderer Dank, so der Amtsdirektor, gebühre in diesem Zusammenhang auch den Jugendbetreuern, die gemeinsam mit den Jugendlichen das inhaltliche Konzept für die Jugendfreizeiteinrichtung entwickelt hätten, sowie an den Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses, Peter Gogol (SPD) und den Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzen, Soziales und Kultur, Andreas Hirtzel (CDU).

Von Bert Wittke