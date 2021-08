Gransee – „Kammermusik findet Stadt“

Gransee

Die Kammerakademie Potsdam hat die wichtigsten Musiksäle Deutschlands und darüber hinaus erobert. In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen beweist sie, wie ein hochkarätiges Kammerorchester die Zuschauer an kleinen verwunschenen Orten mit einem bezaubernden Klangerlebnis begeistern kann. Dies wurde bereits im letzten Jahr in Gransee mit großem Erfolg unter Beweis gestellt. Die Konzertreihe verspricht kleine Kammerkonzerte, die Veranstaltung in Gransee findet am Sonnabend, 14. August, um 16 Uhr in der ehemaligen Hospitalkapelle im Heimatmuseum Gransee, Rudolf-Breitscheid-Straße 43/44, statt.

Kaffee und Kuchen vom Verschönerungsverein

Karten können im Vorverkauf zum Preis vom 15 Euro (bis 18 Jahre 7,50 Euro) im Amt Gransee und Gemeinden, Abteilung Kommunales/Kommunikation, Baustraße 56, in Gransee erworben werden. Es wird auch die Möglichkeit geben, vor Ort Karten zu erhalten. Der Verschönerungsverein bietet Kaffee und Kuchen an. Aufgrund der noch immer zu berücksichtigen Corona-Regeln werden nur maximal 35 Karten verkauft. Jeder Besucher muss beim Kartenkauf Namen, Anschrift und Telefonnummer hinterlassen, um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter Gästen zu ermöglichen. Die Daten werden 14 Tage nach der Aufführung vernichtet. Grundsätzlich ist ein Abstand von mindestens 1,50 Meter einzuhalten.

Konzerte am Donnerstag und Freitag ausverkauft

Die Konzertreihe „Noten neu verortet – Kammermusik findet Stadt“ wird mit Mitteln aus der Glücksspielabgabe und Sportwetten des Landes Brandenburg gefördert. Das Programm setzt sich zusammen aus Joseph Haydn: Streichquartett B-Dur, Bernhard Crusell: Divertimento C-Dur für Oboe, zwei Violinen, Viola und Violoncello und Benjamin Britten: Drei Divertimenti für Streichquartett und Sir Arnold Bax: Quintett für Oboe und Streichquartett.

Die Veranstaltungen für das Sommertheater am Donnerstag und Freitag, den 12. und 13. August, sind beide leider bereits restlos ausverkauft.

Von Bert Wittke