Gransee

Keiner kneift. „Jeder möchte etwas vorlesen“, sagt Olaf Hahn. Alle zwölf Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Carpe Diem“ des Strittmattergymnasiums Gransee werden am Freitag, 16. April, zu Hause vor ihrer Kamera sitzen und bei der Online-Lesung einen selbstverfassten Text zum Besten geben. Es ist eine Premiere für die AG und zugleich eine Alternative zu den ausgefallenen Veranstaltungen in der Coronazeit.

„Ich bin eigentlich nicht nervös, wenn ich an die Online-Lesung denke“, sagt Hanka Schalinski. „Ich freue mich sehr darauf“, so die 14-Jährige aus der 9. Klasse. Ihre Geschichte heißt „Mein erster Schultag nach dem Homeschooling“. Es sei eine verrückte Geschichte, bei der sie selbst von einem Wecker geweckt wird, indem er mit einer Gurke auf ihren Kopf schlägt. Dass es nur ein Traum ist, merkt sie am Ende, weil ihre Klasse freiwillig Hausaufgaben bekommen möchte. „Das kann nicht sein, so etwas gibt es nicht in der Wirklichkeit“, erklärt die Zernikowerin schmunzelnd.

Texte über Freundschaften, Hoffnungen und Alltagsprobleme

Die Mitglieder der AG – durchweg Mädchen – verfassten in den vergangenen Wochen viele eigene Texte in einer Art Corona-Abc. Für jeden Buchstaben entstand minimal ein Text, meist aber mehr. „Es sollten Texte der Hoffnung und des Mutmachens werden“, berichtet Lehrer Olaf Hahn, der die Arbeitsgemeinschaft seit der Gründung im Jahr 2008 leitet. Es seien sehr viele Themen angesprochen worden; vom Bücherlesen zu Freundschaften, von Alltagsproblemen zu kleinen Heldengeschichten, von Hoffnungen und Chancen auch in dieser ungewöhnlichen Zeit. „So sind kleine, wunderbare Zeugnisse von jungen Menschen entstanden, die ihre Gedanken, Gefühle und Wünsche reflektieren. Sehr lesens- und hörenswert. Wir werden nur eine Auswahl vorstellen, da wir 90 Minuten Lesezeit nicht überschreiten wollen“, kündigt Olaf Hahn den Lesezauber an, der unter dem Motto: „Carpe diem gegen den Corona-Blues“ steht. Der Rahmen der Lesung ist für die AG-Mitglieder einmal mehr ihr fiktives Künstlerdorf „Thal“. Die Bürgermeisterin – diesmal die Achtklässlerin Anna Meinke – wird alle Gäste begrüßen sowie durch das Dorf und das Programm führen.

Was die Eisverkäuferin so alles sieht und hört

Sie wird auch Robina Born ankündigen, eine der Vorleserinnen. Die 14-Jährige hat aus dem Alphabet die Buchstaben X, Y, Z abbekommen und strickte daraus ihre Geschichte. Robina personalisierte die drei Buchstaben in dem Text. Eine Eisverkäuferin kann sowohl die Realität als auch das Paralleluniversum (das der Buchstaben) erkennen. Sie beobachtet mit Interesse vier Kinder, die „Stadt, Land, Fluss“ spielen, und die zum Leben erweckten Buchstaben. „Ich bin schon etwas aufgeregt, wenn ich an die Lesung denke. Aber ich möchte dabei sein“, so die Zehdenickerin, die – wie auch Hanka Schalinski – für das Projekt sogar zwei Geschichten geschrieben hat, aber aus Zeitgründen nur eine vortragen wird. „Bei mir hilft nur, viel zu üben, um die Texte gut lesen zu können.“

Musikalische Begleitung

Die erste Online-Lesung der Arbeitsgemeinschaft „Carpe diem“ findet am 16. April 2021 statt. Sie beginnt um 19 Uhr. Olaf Hahn ist sehr zuversichtlich, dass seine Gruppe diese Herausforderung meistern wird. Rein technisch seien alle durch die Videokonferenzen der vergangenen Monate gewappnet. „Und die Geschichten sind gelungen.“ Begleitet wird die Lesung musikalisch von Johanna Schnelle.

Für den Zugang zur Lesung muss man die Homepage des Strittmatter-Gymnasiums aufsuchen (https://strittmatter-gymnasium). Auf der Startseite wird ein Link direkt zur Veranstaltung führen.

Von Stefan Blumberg