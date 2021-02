Gransee

Ob sich die Kollegen freuen werden über das, was da auf sie zukommt? Nicht nur Christin Pahlow von der Kindertagesstätte Wiesenknirpse in Schönermark war sich nicht sicher, was die Antwort auf diese Frage angeht. Sie durfte am Montagnachmittag erste Testperson sein bei der Schulung in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Gransee. Oder: Sie musste. „Es ist unangenehm, vergeht aber auch. Jetzt tränen mir die Augen und es brennt in der Nase“, lautete ihr Fazit. Kurz zuvor hatte Anja Gädicke, Erzieherin der Kita Bärenwald, versucht, einen Nasenabstrich für einen Covid-19-Schnelltest bei ihr zu nehmen. Knapp 15 Zentimeter lang ist das Teststäbchen. Und bis gut über die Hälfte muss es in einem Nasenloch der zu testenden Person verschwinden. Vier Kita-Erzieherinnen vom Bärenwald und den Wiesenknirpsen sowie dem Menzer Schneckenhäuschen und dem Zwergenland waren von ihren Einrichtungen in den Kurs geschickt worden, der am Montag erstmals lief. Das Ziel: Auch nicht-medizinisches Personal fit zu machen in Sachen Abstrich-Test.

Jennifer Lätsch, Pflegedienstleiterin des DRK Gransee, leitet die Schulung. Quelle: Uwe Halling

Das Positive vorweg: Abstrichtests seien sicher, was das Ergebnis angeht. „Wenn sie richtig ausgeführt werden“, betont Jennifer Lätsch. Die Fachbereichsleiterin Pflege des DRK Gransee betreut die Kurse, die in dieser und den beiden Folgewochen durchgeführt werden. Nicht nur Kita-Personal, auch Angestellte von Handwerks- und Hotelbetrieben werden ausgebildet. Für größere Arbeitgeber fährt sie raus, schult in deren Räumen. „Am Mittwoch bin ich zum Beispiel bei den Zehdenicker Stadtwerken“, sagt sie. Der Test selbst, räumt sie dagegen ein, sei nicht der einfachste. Ein Rachenabstrich wäre deutlich angenehmer sowohl für Tester als auch die Getesteten. Eine Gefahr bestehe jedoch nicht – bei empfindlichen Menschen kann es maximal zu etwas Nasenbluten kommen.

Zwei Stunden dauert der Kurs, bestehend aus einer Videoeinführung und dem praktischen Teil. Das Ergebnis selbst steht nach 15 Minuten fest. „Ähnlich wie ein Schwangerschaftstest“, konstatiert Lätsch. Der genommene Abstrich wird in einer Flüssigkeit gelöst, diese wiederum auf ein Träger-Material geträufelt. Zeigt dieses nach 15 Minuten einen Strich, ist alles in Ordnung und der Test somit negativ. Sind es zwei Striche, ist er positiv. Dann gibt es eine Meldung ans Gesundheitsamt und der Betroffene muss sofort nach Hause. Zur Bestätigung folgt in jedem Fall ein Labortest.

Zu viele Haare in der Nase

So weit führt Jennifer Lätsch den theoretischen Werdegang aus, dann wendet sie sich wieder dem praktischen Teil zu. Und der sei gerade bei Männern schwierig mit dieser Art von Test durch die Nase. Grund? „Die haben so viele Haare da drin“. Verstohlenes Grinsen bei den Kita-Erzieherinnen. Auch wenn die Polypen noch vorhanden oder die Nasenscheidewand schief sind, könnten diese Faktoren das Einführen des Teststäbchens erschweren. Wichtig sei, zunächst selbst die komplette Schutzkleidung – FFP2-Maske, Kopfbedeckung, Kittel und Augenschutz oder Visier – anzulegen, und den Probanden kräftig schneuzen zu lassen. Dann legt dieser den Kopf leicht in den Nacken und versucht, sich auf seine Atmung zu konzentrieren. „Und du, Anja, stellst dich am besten an ihre Seite. Falls sie niesen muss“, korrigiert Jennifer Lätsch. Wer sich selbst ein Bild über das Testprozedere machen möchte: Auf der Seite des Deutschen Roten Kreuzes im Internet sind die entsprechenden Videos abrufbar.

Grundsätzlich fänden sie es gut, dass vor Ort getestet werden kann, sagen die Erzieherinnen einstimmig. Ob der nasale Test allerdings auf Zustimmung bei den Kollegen trifft, dürfe zumindest angezweifelt werden. Manche hätten bereits deutlich gemacht, dass sie sich erst testen lassen, wenn die Variante für den Rachenabstrich bereit steht. Das Gute an dem Kurs: Das Zertifikat, welches die Teilnehmerinnen erhielten, befähigt auch dazu. „Bis dahin müssen wir hier jedoch mit dem arbeiten, was wie zur Verfügung haben. Und das ist nunmal diese Variante“, sagt Jennifer Lätsch, der die Vorbehalte nicht neu sind. Und die sie auch nachvollziehen kann. Wer möchte schon von Kollegen einen Stab in die Nase gesteckt bekommen?

Insgesamt drei Wochen laufen die Kurse. Termine gebe es vielleicht noch für den 22., 25. oder 26. Februar 2021. Auskunft darüber erhalten Interessenten bei der Regio Nord (telefonisch unter 03306/20 28 52 zu erreichen), wo das Projekt koordiniert wird. Die Nachfrage sei jedoch sehr groß gewesen – allen unangenehmen Testseiten zum Trotz.

Von Björn Bethe