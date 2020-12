Gransee

Seit zehn Jahren ist Andreas Zöpke für den ADAC im Norden des Landkreises Oberhavel unterwegs. Wer liegen bleibt und Hilfe braucht, für den ist er mit dem typisch gelbem Auto da. So viele Einsätze wie in 2020 hatte er jedoch noch nie, sagt der Granseer Kfz-Meister, der Anfang Oktober den silbernen Meisterbrief in Empfang nehmen konnte. Dass die Zahl der kleinen und größeren Pannen zugenommen hat, führt er auf die Reisebeschränkungen in Folge der Covid-19-Pandemie zurück. Die Menschen konnten nicht in die Ferne, da hat es viele ins Umland gezogen – vorzugsweise mit dem eigenen Wagen. Und mehr Autos auf den Straßen bedeuteten auch mehr Pannen. Die Wochenenden waren selten wirklich frei, schmunzelt er.

Seit 1994 ist Zöpke bereits selbstständig. Damals brauchte er eine Ausnahmegenehmigung für die Firmengründung, da die Meisterprüfung erst 1995 anstand. Waren es am Anfang noch Fahrzeuge von Volkswagen, die sich in den Ausstellungsräumen fanden, wurde er ziemlich bald der Ansprechpartner für Hyundai-Interessenten im Nordkreis.

Die Marke habe ihm von Beginn an gefallen, weil die Konditionen recht händlerfreundlich waren. Die Treue gehalten hat er den Koreanern über all die Jahre, weil „es einer der sich am schnellsten entwickelnden Autobauer ist, was die Qualität betrifft“. Da hebt er vor allem die Garantie hervor, die mit fünf Jahren über der der meisten Mitbewerber liege. Das gebe den Kunden zusätzliche Sicherheit, sagt er.

Berufsstart mit dem Trabant

In seinem Handwerk begonnen zu arbeiten hat Andreas Zöpke schon zu DDR-Zeiten. Technik war immer für ihn interessant. Die berufliche Ausbildung und die erste Arbeit fand er in der damaligen Trabant-Instandsetzung in Zehdenick. Nach der Wende wurde diese über die Treuhand an den Volkswagen-Konzern verkauft. So gab es die ersten Berührungspunkte mit den Fahrzeugen aus Wolfsburg. Nach dem Schritt in die Selbstständigkeit spezialisierte er sich recht früh mit seinen Mitarbeitern auch auf den Einbau von Gasanlagen, stellte eine eigene Zapfsäule für die Kraftstoff-Art auf dem Firmengelände in der Strelitzer Straße auf. Allerdings sei die Zahl der Umrüstungen mit dem Aufkommen der Diskussion über das Für und Wider bei Verbrennungsmotoren und der Elektromobilität etwas zurückgegangen. Neben der typoffenen Werkstatt werden außerdem noch Steinschlagreparaturen in Scheiben sowie die Tönung von Scheiben mittels Folie angeboten. Sechs Hebebühnen stehen für alle möglichen Reparaturarbeiten an PKW und Kleintransportern bereit, dazu kommen Reifenservice, Achsvermessung und natürlich die obligatorischen TÜV- sowie Abgasuntersuchungen, die er selbst oder einer seiner fünf Angestellten bewältigt.

Was fehlt, sind die Volleyball-Spiele

Corona und dessen Auswirkungen habe er mit seinem Unternehmen kaum gespürt. „Es gab beim ersten Lockdown im März einen kurzen Aussetzer. Da dachte ich schon: Was kommt jetzt?“, erzählt Zöpke. Aber der Auftragseingang habe sich recht schnell wieder eingepegelt und bis auf die erhöhte Einsatzzahl als gelber Engel des ADAC sei nichts weiter zu bemerken gewesen. Im privaten Bereich hingegen sehe das ganz anders aus, bedauert Zöpke. Früher selbst aktiver Volleyballer, ist er seit einigen Jahren Unterstützer und Sponsor der Volleyballer des SV Lindow-Gransee und auch recht häufig bei den Heimspielen zugegen. Das war 2020 allerdings nicht möglich. Diese Besuche in der Halle, das Mitfiebern bei den Heimspielen des Männerteams, das fehle ihm doch nach der Zeit.

Von Björn Bethe