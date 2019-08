Gransee

In den kommenden zwei Jahren soll in der Rudolf-Breitscheid-Straße 30 bis 32 in Gransee für rund drei Millionen Euro ein Gesundheitszentrum entstehen. Darüber informierte sich am Freitagvormittag Andreas Büttner, Staatssekretär des Landesministeriums für Gesundheit. Eingeladen wurde er von Amtsdirektor Frank Stege und vom Bürgermeister der Stadt Gransee Mario Gruschinske. Auch Vertreter der im Granseer Stadtparlament vertretenen Fraktionen waren anwesend.

Und auch Marion Höppner von den Oberhavel-Kliniken war bei dem Gesprächstermin dabei. Die Kliniken sind enger Kooperationspartner des Amtes in dem Projekt Gesundheitszentrum. Auf zwei Etagen und 600 Quadratmeter vermietbarer Fläche sollen Praxisräume für vier Ärzte eingerichtet werden. Die meisten davon werden angestellte Ärzte bei den Oberhavel-Kliniken sein. „Zu 80 Prozent haben wir die Räume bereits durch Vormietverträge vermietet“, teilte Nico Zehmke, Fachbereichsleiter für Finanzen, Bauen und Liegenschaften, der das Projekt vorstellte, mit. Darunter seien ein Urologe, ein Internist und ein Gynäkologe.

Gut investiertes Geld

Die Amtsverwaltung hat sich unter anderem für die Rudolf-Breitscheid-Straße 30 bis 32 entschieden, weil sie mit dem Gesundheitszentrum an diesem Ort die Innenstadt beleben möchte. „Wir bringen Frequentierung in die Innenstadt mit den ärztlichen Dienstleistungen, deswegen denke ich, dass das gut investiertes Geld“, sagte Amtsdirektor Frank Stege. Zustimmung erhielt er von Staatssekretär Andreas Büttner und von Oberhavel-Kliniken-Vertreterin Marion Höppner.

Büttner betonte, wie wichtig es sei, dass bei der Versorgung mit Ärzten im ländlichen Raum Kommunen und Kliniken zusammenarbeiten. „Das Problem des Ärztemangels wird nur behoben werden, wenn eng zusammen gearbeitet wird“, sagte er und sieht in dem Granseer Projekt in diesem Punkt ein gutes Beispiel.

Allerdings werden durch das neue Gesundheitszentrum nur bedingt mehr ärztliche Dienstleistungen in die Stadt kommen. Denn mit Ausnahme des Internisten sind alle Ärzte, die bisher zugesagt haben, in die Rudolf-Breitscheid-Straße zu ziehen, Mediziner, die in der Stadt bereits ansässig sind.

Ein Gebäude muss abgerissen werden

Frank Stege sagte dazu: „Wir haben in Gransee eine gute ärztliche Versorgung, keine sehr gute oder ausgezeichnete, aber eine gute Versorgung.“ In diesem Sinne sieht er das das neue Gesundheitszentrum als Vorsorge. „Wenn wir es damit schaffen, den Stand, den wir jetzt haben, zu erhalten, dann haben wir schon was gewonnen.“

Und dennoch: Die Diskussion über den Fachkräftemangel in Bezug auf gesundheitliche Dienstleistungen im ländlichen Raum war rege. So erzählte Marion Hoppe, dass es ihr in diesem Jahr nicht gelungen sei, die zwei offenen Ausbildungsstellen der Medizinischen Fachangestellten in den Oberhavel-Kliniken zu besetzen. Staatssekretär Andreas Büttner äußerte sich indes zum Mangel an Pflegekräften. „Er ist mir nicht erklärbar, warum wir völlig unterschiedliche Entschädigungssätze der Kassen für die Pflegekräfte haben“, sagte er. „Es ist doch kein Wunder, dass die Kräfte alle nach Berlin abwandern.“

Für das Gesundheitszentrum werden zwei Gebäude saniert und eines abgerissen und durch eines mit moderner Architektur ersetzt. Neben den Arzträumen sollen im Erdgeschoss Räume für gesundheitliche Dienstleistungen wie etwa Orthopädie entstehen. Ursprünglich sollten die Abrissarbeiten im Juli beginnen, sie wurden auf September verschoben. Auch der Termin der Fertigstellung hat sich geändert. Nun ist nicht mehr 2020 anvisiert, sondern 2021.

Von Annika Jensen