Gransee

Erst einmal eine Runde im Kreis ging es für Guido Beermann am gestrigen Freitagvormittag in Gransee. „Wir mussten erst einmal herausfinden, wie wir hier reinkommen“, entschuldigte er sein wenige Minuten verspätetes Erscheinen. Kein Problem für Nico Zehmke, den stellvertretenden Amtsdirektor des Amtes Gransee: „Das passiert hier einigen“, schmunzelte er. Und dann ging es gemeinsam zum offiziellen Teil, der auch Grund des Ministerbesuchs aus Potsdam war: Der Grundstein für das künftige Gesundheitszentrum wurde gelegt. Begleitet von vielen guten Wünschen, Hoffnungen und Erwartungen steckte Zehmke einen Satz Euromünzen mit Brandenburgprägung des aktuellen Jahrgangs, die MAZ, einen Stadtplan und eine Ausgabe der Granseer Geschichten in die obligatorische Hülse, ehe diese zugelötet und am Boden des Grundsteins versenkt wurde.

„Die Rudolf-Breitscheidt-Straße wird an dieser Stelle ein völlig neues Gesicht bekommen“, war sich Beermann sicher. Die Reste der Fassade des ehemaligen Technik- und Haushaltswarenladens sind längst verschwunden, Passanten und Autofahrer passieren dort nun fünf oder sechs Bauzaunfelder, die mit grünem Stoff abgedichtet sind. In der Baugrube hinter diesem Zaun sagte Beermann vor den rund 35 Gästen aus Verwaltung, Politik und Gesundheitswesen, dass dieses Projekt nicht nur die „medizinische Grundvorsorge der Einwohner stärkt, sondern auch ein deutliches Zeichen gegen den Leerstand in der Innenstadt“ sei.

2,2 Millionen Euro kommen aus Fördertöpfen

Dass auch die Optik des neuen Gebäudes einem Facelift für das Gesicht der Rudolf-Breitscheidt-Straße gleichkommt, stellte auch Nico Zehmke heraus. „Der Sieger des 2017 veranstalteten Architekturwettbewerbs fügt sich mit seinem Entwurf hervorragend ins Stadtbild ein. 4,1 Millionen Euro soll dieser kosten, führte Zehmke weiter aus. Davon kommen rund 2,2 Millionen Euro aus Fördertöpfen der Europäischen Union, der Bund und das Land Brandenburg steuern weitere 0,6 Millionen Euro bei. Damit ist das Projekt um mehr als 25 Prozent teurer geworden, als vor einem knappen Jahr noch geplant: Im August 2019 war noch von Investitionskosten in Höhe von rund drei Millionen Euro die Rede.

Der Grundstein wurde feierlich gelegt. Quelle: Uwe Halling

Dennoch sei er zufrieden, dass es endlich losgehe. Und auch mit dem Weg, der bis zu diesem Start zurückgelegt wurde. „Es ist schön, dass hier in Gransee alle auf Augenhöhe zusammenarbeiten und ein solches Großprojekt gemeinsam auf den Weg bringen“, sagte er dankend in Richtung der Stadtverordneten: „Möge dieser Grundstein Stabilität und Sicherheit symbolisieren“.

Ein Argument, nach Gransee zu ziehen

Nicht nur als Ergänzung der medizinischen Versorgung, sondern auch als schlagkräftiges Argument für Familien, die eine neue Heimat suchen, bezeichnete der Bürgermeister Gransees, Mario Gruschinske, das Vorhaben. Bei seinem Amtsantritt 2014 hätten alle Vorzeichen auf eine Entwicklung hingedeutet, die das Schwinden von Einwohnern im ländlichen Raum prognostizierte. „Das Gegenteil ist eingetreten, die Einwohnerzahlen steigen. Wir haben uns geirrt“, sagte er sichtlich zufrieden.

Aber nicht nur ein Argument für mögliche Bald-Einwohner sei das Zentrum, sondern auch ein gewichtiges Pfund für die heute hier und in den umliegenden Gemeinden lebenden Menschen. Sie finden hier ein medizinisches Angebot, das barrierefrei erreichbar sein wird, was – oft aus Gründen des Denkmalschutzes – nicht für viele Gebäude gelte. „Ich habe keine Zweifel, dass die Menschen dieses Zentrum annehmen werden. Es ist zu Recht die Nummer eins unter den Projekten, an deren Umsetzung die Stadt Gransee momentan arbeitet“, betonte Gruschinske. Die Mittel, die zur Verfügung stehen, seien hier bestmöglichst angelegt.

Es gab auch einen kleinen Umtrunk. Quelle: Uwe Halling

Zu den Angeboten im Gesundheitszentrum wird – unter anderem – eine Physiotherapie-Praxis gehören, kündigte Zehmke an. Ergänzend dazu wollen die Oberhavel-Kliniken ebenfalls für eine Erweiterung des medizinischen Angebots sorgen, informierte deren Geschäftsführer Detlef Troppens am Rande der Veranstaltung. Die Kliniken werden zu den Mietern des Zentrums gehören und wollen in ihren Räumen eine Gynäkologie-Praxis etablieren. „Eventuell auch einen Allgemeinmediziner als Hausarzt“, so Troppens weiter. Auch ihm sei das Engagement für die Stadt und die Menschen vor Ort wichtig, betonte der Geschäftsführer. Deshalb sei die Entscheidung für die Niederlassung an dieser Stelle und nicht auf dem Gelände der gelegenen Klinik gefallen.

Von Björn Bethe