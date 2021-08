Eine Verkehrszählung am Sonnabend in der Oranienburger Straße in Gransee hat es klar an den Tag gebracht: Kein einziger abbiegender Auto- und Lastwagenfahrer hat für Fußgänger, die die Straße queren wollten und Vorrang haben, angehalten und sie vorgelassen. Jetzt fordert eine Interessenvertreter für Fußgänger Konsequenzen.