Gransee

In der Nacht zum Donnerstag (21. Januar) wurden an zwei Firmenwagen der Marke VW Sprinter, welche auf einem öffentlichen Parkplatz in der Templiner Straße in Gransee standen, durch bisher unbekannte Personen mehrere Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit etwa 500 Euro beziffert.

Von MAZonline