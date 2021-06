Gransee: Waffenbesitzer droht Verbrechen an 

Ein größerer Einsatz von Polizei und Rettungsdienst hat sich am Mittwochabend in Gransee abgespielt. Ein 57-jähriger Mann, der sich im Besitz mehrerer Waffen befand, hatte ein Verbrechen angedroht.

Ein Waffenbesitzer drohte am Mittwochabend in Gransee mit einem Verbrechen. Die Polizei rückte an. (Symbolbild) Quelle: Heiko Becker via www.imago-images.de