Gransee

Zu behaupten, dass 2020 ein Spitzenjahr gewesen ist, klingt fragwürdig. Zu negativ waren und sind die Auswirkungen der Pandemie. Für einen Bereich haben die Folgen der Viruserkrankung jedoch definitiv einen Schub gebracht: den Regionaltourismus. Das zeigen die Zahlen der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Oberhavel Nord (Regio Nord). So wurden beispielsweise 10 000 Radler mehr als 2019 auf dem Radfernweg Berlin-Kopenhagen gezählt, insgesamt rund 56 000.

Bei den verkauften Regiokisten wurde erstmals die Marke von 1000 geknackt. 2018 und 2019 fanden jeweils um 500 Stück der mit 30 regionalen Produkten gefüllten Kiste Abnehmer. Schnell vergriffen war auch das „Einfach Gutes Essen“-Journal. Das wurde im vergangenen Januar vorgestellt und mit zur Grünen Woche genommen. Die übrigen Exemplare der 2500 Stück zählenden Auflage waren nach dem ersten Lockdown schnell weg – im Mai 2020 wurden noch einmal so viele nachgedruckt, erzählt Ulrike Kirsten, die für diese und die anderen Broschüren die redaktionelle Arbeit leistet. In diesem Jahr soll der Nachfolger entstehen und auf rund 50 Seiten zeigen, was die Region zu bieten hat, sagt sie. Erscheinen wird das Heft jedoch erst zum Ende des Jahres. Momentan konzentriert sich die 40jährige, die seit sechs Jahren bei der Regio Nord arbeitet, auf das neue Gastgeberverzeichnis. Und es soll ein neues Magazin mit dem Titel „Freizeit für Kinder“ geben.

Immer wieder Neues entdecken

Der Norden des Landkreises hat schon in den Jahren vor Corona ein recht ordentliches Wachstum erlebt, was die Besucherzahlen betrifft. Die Reiseeinschränkungen beflügelten diesen Trend. Wald, Wasser, die Weite des Landes – die Besucher schätzen, was auch Ulrike Kirsten in Brandenburg hat bleiben lassen. Das Volontariat führte die aus dem anhaltinischen stammenden Frau nach dem Studium hierher. „Damals habe ich mich in das Land verliebt“, schmunzelt sie. Am Job schätzt sie vor allem die Freiheit und die vielen Kontakte, auch zu den Besuchern. Nicht wenige von ihnen kämen nach dem ersten Besuch wieder, weil es immer Neues zu entdecken gebe. Das dies allein Covid-19 zu „verdanken“ sei, lässt sie jedoch nicht so stehen. Seit 2011 rührt die Regio Nord von Gransee aus die Werbetrommel für die Region. Seit einigen Jahren mit zählbarem Erfolg, wie die Zahlen von Kerstin Tammer belegen, die in der Fürstenberger Touristinformation an der Quelle sitzt. „2020 ist die Stadt aus allen Nähten geplatzt. Wer im vergangenen Sommer seine Betten nicht voll bekommen hat, da weiß ich auch nicht weiter“. Rund 104 000 Übernachtungen alleine in der Wasserstadt gab es in den Herbergen, die mehr als zehn Betten haben. Tages- und Wassertouristen oder die Besucher kleinerer Ferienwohnungen sind dabei noch gar nicht erfasst. Alles in allem sei 2020 ein Rekordjahr gewesen.

„Auf diesen Erfolg sind wir stolz“, sagt Ulrike Kirsten. Denn nicht zuletzt seien es die bis zu sieben Broschüren jährlich, die bei der Regio Nord produziert werden, die Menschen neugierig machen, neue Ziele bieten und so für stetig steigende Besucherzahlen sorgen. Jüngstes Beispiel ist die „Regionale“, bei der 2020 lokale Erzeuger von Lebensmitteln für zwei Monate im Vordergrund standen. Die Fortsetzung startet im kommenden Mai und lädt dieses Mal für mehr als vier Monate zur kulinarischen Entdeckungsreise ein, kündigt sie an.

Von Björn Bethe