Gransee

Boskop heißt der Apfel der Woche. Eine alte und beliebte Apfelsorte, ideal für Apfelkuchen, als Bratapfel oder Apfelsaft. Nachzulesen ist das auf der Facebookseite des Hofladens Gransee. Die Aktion hat sich das Team von Gründer und Geschäftsführer Denny Herkt für das neue Jahr einfallen lassen. „Wir wollen auf diese Weise einfach mal jede Woche Äpfel aus Deutschland vorstellen“, sagt der Chef. Und viele der Sorten liegen natürlich auch in den Regalen seines Ladens.

Nachhaltigkeit und Regionalität, das ist das Credo des Geschäfts von Denny Herkt, der zuvor zwölf Jahre lang Geschäftsführer bei der Getreide AG Gransee war. Wichtig ist ihm die deutsche Herkunft der Äpfel, damit die Früchte nicht um die halbe Welt geflogen werden müssen – und so die CO2-Bilanz belasten. Zwischen acht und 15 Sorten finden die Kunden im Hofladen, bei denen sie guten Gewissens zugreifen können. Im Juli 2017 hat Denny Herkt, Groß- und Außenhandelskaufmann, den Hofladen Gransee mit rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Meseberger Weg eröffnet und sich damit einen kleinen, lange gehegten Traum erfüllt.

Anzeige

Obstlieferung ohne Zwischenhandel

Es gibt Obst und Gemüse, vor allem aus der Region. Auch Wild von Jägern sei oft zu kaufen, genau wie etwa Säfte aus Mecklenburg-Vorpommern. „Wir bieten an, was man nicht in jedem Laden bekommt.“ Es bestehe auch eine Verbindung zu einer landwirtschaftlichen Kooperative auf Mallorca, von dort würden Zitrusfrüchte wie Orangen, Clementinen oder Zitronen kommen. „Die werden unbehandelt geliefert. Ohne Zwischenhandel, sodass die Landwirte etwas davon haben“, so Herkt, der auch Pflanzenöle und Weine von der Insel bezieht. Das alles können die Kunden kaufen – aber nicht in Plastiktüten. „Die verachten wir“ , sagt Denny Herkt.

Der Kundenkreis sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen, die Menschen würden sowohl aus der Region als auch aus Berlin – vor allem solche mit Ferienhäusern im Norden Oberhavels – kommen. „Wir nutzen die Neuen Medien, um die jüngere Generation anzusprechen, damit sie ihr Einkaufsverhalten überdenkt“, so Denny Herkt.

Hofladen , Gärtnerei , kommunaler Pflegedienst

Und es müsse nicht immer kostspieliger sein als im Supermarkt, so der Chef. „Im Schnitt sind wir etwas teurer, aber da wollen wir gar nicht mithalten können.“ Die Corona-Pandemie sei jedoch spürbar, seit Oktober hätten sich viele Kunden zurückgehalten. Der Laden bleibe aber ohne Einschränkungen geöffnet, derzeit ist er von 8 bis 17 Uhr offen – ab März dann wieder eine Stunde länger.

Und auch sonst hat Denny Herkt, der insgesamt 15 Mitarbeiter beschäftigt, gut zu tun. Neben dem Hofladen betreibt er noch das Unternehmen AGRAR Z. Dessen kommunaler Pflegedienst werde immer stärker nachgefragt: Grünflächenpflege, Baumpflanzungen, Friedhofspflege oder ökologische Ersatzpflanzungen – das sind nur einige der Aufträge, die auf dem Schreibtisch von Denny Herkt landen. Zudem führt er auch noch eine Baumschule und Gärtnerei.

Die Zukunft hat er längst im Blick. Direkt an der B 96, wo einst der Reifendienst war, entsteht derzeit das neue Domizil des Unternehmens. Der neue Laden verfügt über etwa 400 Quadratmeter Verkaufsfläche. „Da kommt dann auch die Baumschule und die Gärtnerei hinten mit dran“, so Herkt. Dann sei alles an einem Standort. Ziel ist es, zum Saisonstart Ende Februar oder Anfang März dort zu eröffnen. Die Ladeneinrichtung sei schon da und werde noch eingebaut. Für die Zukunft wünscht sich Danny Herkt, dass die Menschen noch mehr die Regionalität in den Blick nehmen – nicht nur für sich selbst. „Sonst veröden die Innenstädte weiter, gerade nach der Coronakrise.“

Von Marco Paetzel