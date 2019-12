Neue Friedhofsordnung beschlossen

Gransee

Die neue Friedhofsordnung für die Stadt Gransee ist am Donnerstag in der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung dieses Jahres beschlossen worden. Darüber hinaus gaben die Stadtverordneten ihre Zustimmung für die neue Friedhofsgebührenordnung.

Die noch gültigen Satzungen sind zwölf Jahre alt. Weil die Gebühren den tatsächlichen Aufwand der Friedhofsverwaltung nicht decken und man neuen „Trends der Bestattungskultur“ gerecht werden will, war eine Überarbeitung der Regelwerke auf der Grundlage des Friedhofentwicklungskonzeptes notwendig. Die Stadtverordneten waren darüber schon vor Monaten informiert worden.

Gebühren neu kalkuliert

Nun sind nicht nur neue Arten von Gräbern kalkuliert und in die Friedhofsordnung einbezogen, sondern auch kostendeckende Gebühren auf der Grundlage der tatsächlichen Bewirtschaftungskosten festgelegt worden. In die Berechnung sind die Zahl der Sterbefälle und die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhefristen berücksichtigt worden. Sobald die neuen Satzungen mit ihrer Veröffentlichung in Kraft treten, betragen die Ruhezeiten auf allen Friedhöfen der Stadt für alle Bestattungsarten einheitlich 20 Jahre. Bislang galten 25 Jahre für Erdbestattungen.

Für eine Einzelwahlgrabstätte werden beispielsweise künftig 900 Euro fällig, in der Gebührenordnung von 2007 waren dafür 700 Euro festgelegt. Für eine anonyme Urnengrabstätte wurden nach der früheren Festlegung 500 Euro verlangt, demnächst werden es 550 Euro sein.

Bestattungskosten nicht mehr enthalten

In den Friedhofsgebühren nicht mehr enthalten sind die Bestattungskosten, also unter anderem das Ausheben und Schließen des Grabes, die Trägergebühr und die Dekoration der Trauerhalle. Dies regelt künftig der Bestatter. Eine Ausschreibung der Arbeiten war erfolglos geblieben.

Die Neugestaltung des Friedhofs Granseeist bereits seit längerem im Gespräch. Mitte 2017 wurde das Konzept dafür im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt, der sich mehrfach mit dem Thema beschäftigte.

Von Martina Burghardt