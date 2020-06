Gransee beschließt Einführung des Einheimischenmodells bei Baulandvergabe

Gransee

Die Stadtverordneten der Stadt Gransee haben in ihrer Sitzung die Einführung des sogenannten Einheimischenmodells einstimmig beschlossen. Damit wird nach bayrischem Vorbild die Vergabe von Wohnbaugrundstücken nach einem Punktesystem vorgenommen. Geprüft werden die Einkommens- und Vermögenssituation, aber auch, ob und wie lange jemand in Gransee wohnt, arbeitet, wie viele Kinder in der Familie sind und andere Dinge. Zusätzlich Punkte erhält, wer in der Feuerwehr ehrenamtlich engagiert ist. Dadurch ergibt sich seitens der Stadt Gransee die Möglichkeit, das Engagement der Feuerwehrleute zu belohnen und somit auch langfristig eine Nachfolge zu sichern. Gleichzeitig erhöht sich die Chance, ein Grundstück zu erhalten, denn auf dem „freien Markt“ werden – auch in Gransee – immer höhere Grundstückspreise erzielt. Die genauen Modalitäten will die Stadt Gransee in ihrem nächsten Amtsblatt veröffentlicht. Dann können auch entsprechende Anträge in der Amtsverwaltung eingereicht werden.

Schon 40 Bewerber für 19 Baulandparzellen

Die Amtsverwaltung hat im Auftrag der Stadt Gransee auf einem Gelände, das sich unmittelbar an die Stadtwaldsiedlung anschließt (früher befand sich dort die Innere Abteilung des Krankenhauses), 19 Bauparzellen entwickelt, die nun angeboten werden. Das Wohngebiet wurde nach dem Studium alter Flurkarten und der darin enthaltenen Bezeichnungen „Am Bergmorgen“ getauft. „Für die 19 Bauparzellen, die Am Bergmorgen ausgewiesen sind, liegen bereits 40 Voranmeldungen auf dem Tisch“, sagte Nico Zehmke, Fachbereichsleiter Finanzen/Bauen/Liegenschaften.

