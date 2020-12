Gransee

„Bei uns ist richtig, wer Interesse an der Vögelei hat – der gefiederten, versteht sich.“ Dieter Marowski lächelt verschmitzt bei diesem Satz. Der fitte 8-Jährige ist dienstältestes Mitglied im Verein der Ziergeflügel- und Exotenzüchter Gransee e.V. Seit seiner Jugend befasst er sich mit dem bunten Federvieh. „Mit zwölf Jahren habe ich angefangen, Kanarien zu züchten“, erzählt er. 1967 trat er dem fünf Jahre zuvor von Schornsteinfegermeister Adolf Zadow gegründeten Verein bei und ist ihm bis heute treu geblieben. Damals war er das 18. Mitglied, heute zählen die Züchter noch 14 Mitglieder. Wie ihre Kollegen aus den mit Nutztieren befassten Vereinen merke man auch in diesem Bereich, dass Nachwuchs fehlt, sagt der Vorsitzende Jörg Haupt. Beide statteten am Mittwochnachmittag der Voliere am Kreisverkehr und den darin lebenden Vögeln einen Besuch ab und sahen nach dem Rechten.

Nymphensittiche, Barrabandsittiche und Diamanttauben sind neben einigen anderen Arten im komfortabelsten Käfig der Stadt untergebracht. Es sind Haupts Vögel. Seit seiner Pensionierung vor acht Jahren kommt der ehemalige Kripo-Beamte täglich her, sorgt für neues Futter und frisches Wasser. Und räumt die Hinterlassenschaften seiner gefiederten Freunde weg. Neben dem für alle Besucher sichtbaren Teil haben die Tiere hinter der Wand einen beheizten Bereich zum Schlafen. Wobei die Heizung nicht wirklich nötig ist – minus 20 Grad wären kein Problem, betonen die beiden Züchter. „Darüber freuen sich jeden Tag so viele Menschen, Einheimische wie Touristen“, ruft Ines Engelke den beiden zu. Die ehemalige Stadtverordnete geht mit ihrem Hund spazieren. Einheimische, Touristen, Kinder und ganze Kitagruppen habe sie schon staunend vor den Gittern stehen sehen.

Initiative der Stadt

Es sei eine Initiative der Stadt gewesen, die dazu führte, das Häuschen in eine Voliere umzuwandeln. Gebaut in den 60er Jahren wurde es in der ersten Zeit als kleine Bühne genutzt. „Wenn auf dem Platz Tanz war“, nickt Marowski mit dem Kopf in Richtung der Fläche vor dem Kreisverkehr, „haben hier die Musiker gestanden.“ Nach der Wende und speziell in den Jahren vor 2012 wurde hier in den Abendstunden oft getrunken. „Und gekifft“, schiebt der Ex-Polizist hinterher. Klar, dass die Stadt da nicht länger zusehen wollte. Also kam sie auf den Verein zu. Den Tieren geht es seit ihrem Einzug gut hier. Ein paarmal sei das Häuschen noch mit Graffiti „verziert“ worden, aber das habe sich gelegt.

Gelegt hat sich auch das Vereinsleben. Keine Besuche von Tauschbörsen, keine Ausstellung – auch die Ziergeflügelfreunde in Gransee haben 2020 auf vieles verzichten müssen. Besonders fehlten die monatlichen Treffen und gemeinsamen Ausflüge, die neben Grillabenden und anderen Aktivitäten auf dem Programm des Vereins stehen. „Wieder zusammenkommen dürfen“ sei dann auch ganz oben auf der Wunschliste für das kommende Jahr, schmunzelt Haupt. Und vielleicht den einen oder anderen Mitstreiter finden und als Verein wachsen. Es mache einfach Spaß, in den Garten zu kommen und die bunten Vögel zu beobachten. Aber auch in einer Wohnung sei die Haltung möglich. Ein Quadratmeter Platz und einige Euro – mehr brauche es nicht für den Start. Dass auch Anfängern mit Rat und Tat unter die Arme gegriffen wird, sei Ehrensache. Wer weitere Infos zum Verein sucht, bekommt sie vom Vorsitzenden Jörg Haupt unter 03306/25 83.

Von Björn Bethe