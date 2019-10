Gransee

Mit einem leisen Tuckern setzt sich das große Schwungrad in Bewegung, fast wie bei einem Trecker. Eine ausgeklügelte Mechanik befördert Papierbögen im Postkartenformat in die Druckpresse. Mit Luftunterdruck werden die Blätter dabei fixiert. „Der Papiertransport ist revolutionär“, sagt Marc Berger. „Und alles wird über eine einzige Achse angetrieben.“

Der 54-Jährige ist Drucker mit Leib und Seele. Wenn der Granseer eine seiner alten Maschinen anwirft, dann beginnen seine Augen zu glänzen. Und bei seinen Erläuterungen über Geschichte und technische Details bekommt seine Stimme einen liebevollen, begeisterten Unterton.

Zur Galerie Marc Berger ermöglichte am Sonnabend spannende Einblicke in seine Granseer Druckerei mit ihren historischen Maschinen. Mit seinem Verlag Edition Schwarzdruck feierte der 54-Jährige zudem seine 100. Buchpremiere – mit einer musikalischen Autorenlesung.

Das gilt auch für den „Original Heidelberger Tiegel“, Baujahr 1914. „Das ist der VW-Käfer unter den Druckmaschinen“, sagt Berger genüsslich. „Sie wurde 1914 erfunden, aber bis in die 1970er-Jahre hinein wurden 140 000 Stück davon gebaut. Zuletzt in Mexiko und Brasilien. Auch da gebe es Parallelen zum legendären Auto. Die Druckmaschine habe lange Zeit als Standard gegolten, um zum Beispiel Urkunden und Formulare herzustellen. Marc Berger produziert damit toll gestaltete Grafiken. Mehr Kunst als Druck. Einige Ergebnisse sind in der Galerie Eremitage ausgestellt, die zur historischen Druckerei mit modernem Verlag gehört und in der Mauerstraße 4a in Gransee zu finden ist.

Die Räume eines ehemaligen Getreidespeichers waren am Sonnabend anlässlich der „Tage des offenen brandenburgischen Buches“ geöffnet. Berger gab Einblick in das 2001 von ihm erworbene und seit 2011 genutzte Objekt. Keine seiner Maschinen ist jünger als 50 Jahre, die älteste trägt das Baujahr 1948. Aber hinter der traditionellen Werkstatt steht zugleich ein moderner Verlag, der jährlich sechs bis zehn Bücher herausbringt.

Marc Berger, Gransee. Quelle: Helge Treichel

1990 erschien das erste Buch der Edition Schwarzdruck, ein Handpressedruck mit Gedichten von Steffen Mensching. Aus der kleinen ambitionierten Handpresse in Berlin ist ein ebenso kleiner und ambitionierter Verlag in Gransee geworden. Anspruchsvolle Prosa und Lyrik bekannter und weniger bekannter Autoren erscheinen dort ebenso wie fundierte Sachbücher zu kulturhistorischen Themen, satirische Postkarten, Kalender und Einblattdrucke sowie eigenwillige Handpressdrucke auf höchstem Niveau. Am Sonnabend erschien das 100. Buch in der Edition Schwarzdruck, mit 560 Seiten zugleich das stärkste jemals hier verlegte, sagt Marc Berger. Es handelt sich um den Debütroman des Berliner Musikers Stefan Körbel: „Wendekreis oder Die Vollendung der deutschen Einheit im Südpazifik“.

„Das ist weit und breit die beste Druckerei“, urteilt Abel Doering. Der 67-Jährige ist eigens aus Berlin angereist und macht die Öffentlichkeitsarbeit der Pirckheimer-Gesellschaft, einer Vereinigung von Bibliophilen, Graphik- und Exlibris-Sammlern. Vom Fach ist auch Brigitte Kannler, deren Neugierde sie aus Strausberg nach Gransee führte. Als ehemalige Ausbilderin für das Druckerhandwerk fühlte sich die 76-Jährige bereits „zu Hause“, nachdem sie zur Tür hereingetreten war, wie sie sagt. Grund dafür sei der Geruch nach Druckerschwärze, den sie in modernen Offset- und Digitaldruckereien schmerzlich vermisse.

Von Helge Treichel