Gransee

Gut, dass es die Finger an beiden Händen gibt. Daniel braucht sie, um auf das richtige Ergebnis zu kommen. Drei plus zwei ist gleich? „Hmmm“, sagt er, denkt nach und zählt vor sich hin, „vier, fünf.“ – „Genau“, antwortet Samuel Schubach, „das ist richtig.“ Aisha ist auch da. Sie malt in ihrem Buch einen Octopus aus und übt Deutsch.

Aisha nutzt die Nachhilfe, um im Deutschunterricht voranzukommen. Quelle: Stefan Blumberg

Daniels Wurzeln liegen in Kenia, er lebt in Gransee, ist sieben Jahre alt und geht in die Klasse 1a der Stadtschule Gransee. Aishas Eltern kommen aus Somalia, sie selbst wurde in Oranienburg geboren. Auch sie ist Abc-Schützin in der Stadtschule, in Gransee zu Hause und sieben Jahre alt. Samuel hingegen wohnt in Sonnenberg, ist 16 Jahre alt und besucht das Strittmattergymnasium Gransee. Die drei bilden derzeit eine Zweckgemeinschaft.

Daniel hat ein paar Probleme in Mathe

Seit ein paar Wochen gibt der Ältere den Jüngeren Nachhilfeunterricht. Die beiden Kinder, die hervorragend Deutsch sprechen, müssen wegen der Homeschooling-Phase besonders strampeln, um auf dem gleichen Stand wie ihre Klassenkameraden zu bleiben. Da ihre Eltern die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen, würden sie ihren Kindern den über Homeschooling vermittelten Stoff auch nicht eins zu eins erklären können. Das wirft die Kinder zurück. „Daniel hat in Mathematik ein paar Probleme, Aisha eher in Deutsch“, sagt Samuel Schubach. „Sieben plus irgendwas ist neun.“ In dem Stil stellt Samuel seine Aufgaben. Daniel soll dann auf die fehlende Zahl kommen. Mit Hilfe der Finger schafft er das. Es geht voran.

Daniel muss vor allem in Mathe ran. Quelle: Stefan Blumberg

Daniel wohnt mit seiner Familie im Wohnheim in Gransee. Die dortige Betreuerin Sabine Haske fragte unlängst bei der Willkommensinitiative Gransee nach, ob jemand aus der Initiative den Jungen unterstützen könne. Sie wusste von anderen, ähnlichen Patenschaften. Ines Richter, selbst aktive Mitstreiterin in der Initiative: „Wir suchten per Mail nach jemanden, der den Kindern helfen kann.“ Diese Anfrage erreichte auch Familie Schubach in Sonnenberg. „Mein Vater erzählte mir davon. Ich überlegte eine ganze Weile, ob ich das mache. Schließlich sagte ich zu“, so der Gymnasiast. „Da ich gerade darüber nachdenke, später Grundschullehrer zu werden, ist das eigentlich eine gute Chance, praktische Erfahrung zu sammeln.“ Und schon ging es los.

Schulbücher geben dem jungen Nachhilfelehrer etwas Orientierung

„Etwas unsicher war ich bei der ersten Begegnung schon. Aber Frau Richter und Frau Haske waren dabei“, so der 16-Jährige. Zuerst übte er mit Daniel allein, wenig später kam Aisha dazu. Sie geht in die Klasse 1b, Daniel in die 1a. „Das ist schon etwas anderes, ob man mit einem oder zwei Schülern arbeitet. Sie hatten sich erstmal einige Dinge aus der Schule zu erzählen … . Das war dann schon unruhig. Aber was sollen Lehrer erst sagen, wenn sie vor einer ganzen Klasse stehen?“, fragt sich Samuel, der sich nicht beklagt und seine beiden Schützlinge lobt: „Sie sind lernwillig.“

Bei der Nachhilfe orientiert sich Samuel an den Schulbüchern und den Arbeitsheften der Kinder. Die Wochenaufgaben, die sie nicht schaffen, werden in den beiden Übungsstunden am Dienstag- und Donnerstagnachmittag im Begegnungshaus „Hospital global“ nachgeholt. Zeitlich bekommt der Elftklässler das Pensum hin. Jetzt umso mehr, weil er selbst keinen Präsenzunterricht hat. Für die Nachhilfe fährt er jedes Mal mit dem Fahrrad sechs Kilometer nach Gransee – bei Wind und Regen sowie bei Schnee.

Die Initiative „Willkommen in Gransee“ stellt sich mit mehreren Mitstreitern ehrenamtlich in den Dienst der Bildung. Christine Aue, Wolfgang Horstmann, Rose Berger, Manfred Richter, Eike Müller, Christine Pölitz und auch Samuels Schwester Dorothea Schubach sind für Grundschüler da, die die Hilfe gern annehmen.

Von Stefan Blumberg