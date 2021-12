Gransee

Dieser Cocktail muss einfach schmecken: Man fragt eine professionelle Illustratorin, ob sie mit Schülern einen Comic malt. Grundlage für die Geschichte ist eine Sage aus der eigenen Stadt. Jedes Mädchen und jeder Junge der damaligen 4. Klasse der Stadtschule Gransee trägt mit Ideen und Bildern sein Scherflein dazu bei, dass aus dem zusammengetragenen Material alles rund und „Die Sage vom Fünffingerstein“ eine Geschichte wird. Eine lustige Geschichte. Ein Comic. Einer, der dem Nachwuchs auch noch Heimatgeschichte vermittelt. Und Monate später liegt dieser Comic vor.

Bis zum letzten Pinselstrich

Nicht nur das: Er ist Teil einer 16-seitigen Broschüre, in der dieses Projekt plastisch dargestellt wird – von der ersten Idee bis zum letzten Pinselstrich. Schülerinnen und Schüler – mittlerweile in der 5. Klasse – wurde das vom Amt Gransee und Gemeinden finanzierte A5-Heft jetzt übergeben.

„Mir hat besonders Spaß gemacht, dass wir malen konnten, wie wir wollten“, sagte die elfjährige Leonie. Ihre Klassenkameradin Valentina stellte fest, dass es gar nicht so einfach ist, einen Comic zu zeichnen. „Es hat nicht alles sofort geklappt. Deshalb habe ich auch ein bisschen üben müssen.“

Die kleinen und großen Künstler freuen sich. Quelle: Uwe Halling

Die Kinder malten unter Anleitung der studierten Illustratorin Charlotte Hofmann die Story in Schritten auf: Den schlafenden Riesen bei Häsen, der vom Lärm der Kirchenglocke in Gransee geweckt und deshalb wütend wird. Daraufhin nimmt er sich einen Stein und schleudert ihn Richtung Kirche. Der Stein landet aber in Kraatz (wo er noch heute liegt). Auf dem Stein sind die Abdrücke seiner Finger zu sehen.

Wie dem Riesen optisch nahekommen?

Charlotte Hofmann scheute keine Mühe, die Kinder anhand des Fünffingersteins in die Geheimnisse des Comiczeichnens einzuweihen. „Ich bin nach Kraatz gefahren und habe mir den Stein selbst angesehen“, sagte sie. Und um dem schlafenden Riesen optisch nahe zu kommen, habe sie sich selbst liegend in zusammengekauerter Position fotografieren lassen.

Leonie (l.) und Valentina hat das Malen Freude bereitet. Nicht alles hat sofort geklappt, aber Übung macht den Meister, meint Valentina. Quelle: Uwe Halling

Diese Motive waren wichtig für den Comic: der Riese selbst, der Stein, die Kirche, die Glocke, das Ding-Dong der Glocke, die Wut des Riesen, der Fingerabdruck. Jeder hat seine eigenen Entwürfe eingebracht. Charlotte Hofmann arbeitete viele Ideen in den nun vorliegenden Comic ein.

Kinder waren mit Begeisterung dabei

„Die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache“, resümierte Lehrerin Andrea Giesel, die das Projekt mit ihrer damaligen Klasse im Kunstunterricht begonnen hatte. Zum Schuljahreswechsel gab sie die Klasse planmäßig ab. „Aber ich hatte Glück, dass ich sie nun doch noch weiter unterrichten darf.“ Deshalb brachte sie das begonnene Projekt nun zu Ende.

Durch Zufall entstanden

Die Idee zu dem Comic war vor längerer Zeit durch Zufall entstanden, während eines Besuchs von Charlotte Hofmann in Gransee. Allerdings lag das Projekt eine Weile in der Schublade, ehe es Anfang 2021 herausgeholt wurde. Der Verlauf der Umsetzung hatte sich coronabedingt in die Länge gezogen.

Die Illustratorin zwischen ihren erwachsenen Mitstreitern: Bibliotheksleiterin Irina Richter und Lehrerin Andrea Giesel. Quelle: Uwe Halling

Die Pandemie-Beschränkungen erlaubten nicht durchweg Workshops vor Ort, es musste auch mal die digitale Kommunikation weiterhelfen. „Die treibende Kraft hinter der Idee war Bibliotheksleiterin Irina Richter. Sie blieb immer am Ball“, sagte Christian Tutsch von der Amtsverwaltung Gransee. Als Redaktionsleiter der „Granseer Geschichten“ sorgte er mit der aktuellen Ausgabe dafür, dass die Comic-Version weitere Verbreitung findet. sb

Von Stefan Blumberg