Gransee

Eine großzügige Spende in Höhe von 800 Euro erhielt der Tierschutzverein Oberhavel e.V., vertreten durch die Vorsitzende Ellen Schütze, am Donnerstag von der Granseer Lehrerin Frau Rippentrop. „Frau Rippentrop ist Lehrerin und hatte aufgrund der Corona-Krise seit März auf einmal viel Freizeit und fing an, Mundschutzmasken zu nähen, die sie erst im Bekannten- und Freundeskreis verteilt hatte“, erläuterte Ellen Schütze gegenüber der MAZ.

Dann wurde Annett Faber von der Stadtapotheke Gransee auf die Nähkünste der Lehrerin aufmerksam. „Die Apotheke benötigte ebenfalls dringend Schutzmasken“, so Schütze weiter. Aus dem Erlös spendete Frau Rippentrop bereits 700 Euro an die Tafel, weitere 800 Euro flossen nun an den Tierschutzverein. „Wir haben uns über so viel Hilfsbereitschaft und Unterstützung wahnsinnig gefreut. Das Geld können wir sehr gut gebrauchen, da wir weiterhin noch geschlossen haben“, zeigte sich Ellen Schütze sehr erfreut.

Von MAZonline