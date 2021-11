Granseer Theaterleute traurig: „Flohmarkt der Erinnerungen“ muss verschoben werden

Gransee

Alles sollte so schön werden: In dieser Woche wollten 70 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis zwölf vom Granseer Strittmatter-Gymnasium Theater spielen. Drei Aufführungen waren geplant – Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Zwei Jahre Arbeit stecken in dem Projekt. So manche Schweißperle ist dabei geflossen und viele andere Freizeitbeschäftigungen der jungen Leute wurden dafür zurückgestellt. Am Mittwoch sollte im Foyer des Schulhauses die Generalprobe über die Bühne gehen. Doch Corona hat sich einmal mehr als Spielverderber erwiesen.

Kein Theaterspiel mit Schutzmaske und Sicherheitsabstand

„Wir hatten in den vergangenen Tagen schon befürchtet, dass es Probleme geben könnte“, sagte Alexandra Flaig mit betroffener Miene. Die Schulleiterin hätte es gerne gesehen, wenn das Theaterstück zur Aufführung gekommen wäre. Doch die vierte Pandemiewelle macht auch um Gransee keinen Bogen. Zuletzt war die Zahl Auftritte bereits auf eine Vorführung am Mittwochabend begrenzt worden. Und als Zuschauer sollte nur die Lehrerschaft zugelassen werden. Doch Theaterspiel mit Schutzmaske im Gesicht und Sicherheitsabstand wäre den Eindämmungsregeln und auch dem Aufwand, der für das Projekt betrieben wurde, nun wirklich nicht gerecht geworden. So wurde am Mittwochmorgen schließlich alles abgesagt: Generalprobe und Aufführung.

Spielleiterin Kathrin Bartel, die am Strittmatter-Gymnasium das Wahlpflichtfach Theater sowie auch Französisch und Deutsch unterrichtet, hatte sich ebenfalls schon sehr auf die Aufführung des Theaterstücks gefreut. „Das wird nachgeholt“, versichert sie. Quelle: Uwe Halling

Das hat natürlich Betroffenheit bei allen Beteiligten ausgelöst. „Die Entscheidung ist richtig, aber wir sind natürlich traurig, nun nicht auf die Bühne zu können“, sagt Kathrin Bartel. Sie ist die Spielleiterin und unterrichtet am Strittmatter-Gymnasium das Wahlpflichtfach Theater sowie auch Französisch und Deutsch. Aber wie die Lehrerin, die in Menz wohnt, hinzufügte, sei aufgeschoben nicht aufgehoben. „Wir werden das Theaterstück auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt zur Aufführung bringen“, versprach sie. Vielleicht dann im kommenden Frühsommer. Dann stehen die zwölften Klassen zwar kurz vor dem Schulabschluss, aber bis Juni seien sie immer noch erreichbar.

Auf sie ist beim Theaterspiel 100-prozentig Verlass. Die jungen Leute von der Arbeitsgemeinschaft Technik. Quelle: Uwe Halling

„Das Theaterspiel im November ist am Strittmatter-Gymnasium bereits zu einer schönen Tradition geworden. Dieses Jahr sollte es zum sechsten Mal stattfinden. Eigentlich wäre bereits die siebte Auflage an der Reihe gewesen, aber die Pandemie hatte die jungen Künstler bereits im Vorjahr ausgebremst. Ohne die Generalprobe hatte Spielleiterin Zeit, ein wenig hinter die Kulissen blicken zu lassen. „Wir schreiben unsere Theaterstücke immer selbst“, erzählte sie. Das vorerst letzte Stück trug den Namen „Strittmatter trifft Fontane“, dieses Jahr lautete der Titel „Flohmarkt der Erinnerungen“.

Zeitreise von 1899 bis 2065

Dabei wollten die Schülerinnen und Schüler anhand alter Gegenstände, die auf einem Flohmarkt angeboten werden, in die Historie eintauchen. So sollte etwa eine Federboa den Bogen zu den 1920er-Jahren schlagen. Dabei sollte das Theaterpublikum die typischen Kleider jener Zeit zu sehen bekommen und die Schülerinnen und Schüler wollten unter anderem Charleston tanzen. Weitere Reisen in die Vergangenheit sollten zum Beispiel in die Zeit der Flüchtlingstrecks von 1945 führen, das Jugendleben in der damaligen DDR und BRD beleuchten oder den Mauerfall 1989 zum Gegenstand haben. Insgesamt wollten die jungen Theaterleute auf einem Zeitstrahl von 1899 bis 2065 wandeln.

Novelee Ruff, Elftklässlerin aus Zehdenick, engagiert sich im Zusammenhang mit der Theateraufführung hinter der Bühne. Es macht mir einfach großen Spaß, hinter den Kulissen zu helfen“, sagt sie. Quelle: Uwe Halling

„Das wäre mit Sicherheit klasse geworden“, ist sich Kathrin Bartel sicher. Und die Spielleiterin gerät ins Schwärmen, wenn sie an all die Akteure vor und hinter der Bühne denkt. Da wäre etwa Sophie Woitschehofsky. Die 17-Jährige habe sich ganz hervorragend um die gesamte Choreografie verdient gemacht. „Ich tanze halt furchtbar gerne und nutze dazu jede Gelegenheit, die sich mir bietet“, sagt die Schülerin der zwölften Klasse. Ob sie dies später auch mal beruflich machen will? Da ist die Löwenbergerin eher skeptisch und meint: „Das ist eine verdammt harte Branche.“ Sie sei noch am Überlegen, was sie nach dem Abi machen wolle.

Extra-Lob für Novelee Ruff hinter den Kulissen

Eine gewaltiges Lob verteilt Kathrin Bartel auch an Novelee Ruff. Wie sich die Elftklässlerin aus Zehdenick hinter der Bühne engagiere, sei einfach großartig. „es macht mir einfach großen Spaß, hinter den Kulissen zu helfen“, sagt Novelee Ruff und ergänzt: Wenn die Akteure auf der Bühne spielen sollen, könne man nicht von ihnen verlangen, dass sie sich auch noch darum kümmern. Und schließlich, so unterstreicht Kathrin Bartel, leiste auch die Arbeitsgemeinschaft Technik unter der Leitung von Bernd Guth einmal mehr Großes und sorge dafür, dass alle Akteure ins rechte Licht gerückt werden und fürs Publikum verständlich rüberkommen.

Publikum – das wünschen sich alle Theaterleute und Helfer ringsherum möglichst schnell wieder. Und dann wird der Flohmarkt der Erinnerung schließlich irgendwann auch noch da landen, wo er hingehört: Auf die Bretter, die die Welt bedeuten – im Foyer des Granseer Strittmatter-Gymnasiums.

Von Bert Wittke