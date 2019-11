Alte Feuerwache wird zum Vogelhaus

Gransee

Pfeifen, zwitschern, singen – all diese Geräusche von unzähligen Vögeln erwarteten die Besucher der diesjährigen Vogelausstellung in der alten Feuerwache in Gransee. Der Verein der Ziergeflügel- und Exotenzüchter e.V. hatten zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Einer von ihnen ist Paul Elste aus Seilershof. Er ist mit 17 Jahren das jüngste Vereinsmitglied. „Wellensittiche hatte ich schon immer als Haustiere“, erzählt er. Aktuell befinden sich 57 Vögel in seinem Bestand, Nymphensittiche, Diamanttäubchen, Singsittiche und Wellensittiche. Einige von ihnen präsentierte er am Sonnabend und Sonntag auf der Ausstellung. Aktuell absolviert der 17-Jährige ein Freiwilliges Ökologisches Jahr ( FÖJ) im Naturparkhaus in Menz, in seiner Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich im Tierheim Tornow.

Mit Wellensittichen begann Pauls Hobby. Quelle: Stefanie Fechner

Paul möchte eine Ausbildung zum Tierpfleger machen

„Ich bin sehr naturverbunden“, erklärt er sein Engagement. Nach dem FÖJ möchte er eine Ausbildung zum Tierpfleger machen. „Am liebsten wäre mir die Fachrichtung Zoo und Tierhaltung“. Einen Ausbildungsplatz hat er trotz zahlreicher Bewerbungen noch nicht gefunden, aber die Hoffnung darauf gibt er nicht auf. Die Familie steht voll hinter Paul und seiner Leidenschaft. „Ich bin eigentlich jedes Jahr mit meiner Familie auf der Ausstellung“, erzählt Pauls Schwester Anni. Die 9-jährige Seilershoferin möchte ihrem Bruder auch im Hobby nacheifern und irgendwann in seine Fußstapfen treten. Auch Papa Steffen ist mittlerweile Mitglied im Verein.

Paul ist das jüngste Vereinsmitglied. Quelle: Halling

Natürlich ist auch der Vereinsvorsitzende Jörg-Detlef Haupt an diesem Tag in der Alten Feuerwache anzutreffen. „Seit 1962 existiert der Verein“, weiß er zu berichten. „Die Ausstellungen sind eine Möglichkeit für uns, um uns und unsere Arbeit vorzustellen und zu präsentieren.“ 12 Vereinsmitglieder präsentieren an diesem Wochenende ihre Tiere, von winzig klein bis groß, von leise bis laut ist alles vertreten. Der Verein hat auch noch eine Tombola mit vielen Preisen und einen Kuchenbasar auf die Beine gestellt. „Mit den Einnahmen finanzieren wir natürlich auch unser Vereinsleben“, erklärt Jörg-Detlef Haupt.

Manche Vögel machten mit frechen Frisuren auf sich aufmerksam. Quelle: Stefanie Fechner

Nachzucht von bedrohten Vogelarten

Auch Hans-Dieter Siegert aus Zehdenick präsentierte am Wochenende seine Vögel. „Es ist ja irgendwie auch Tierschutz, was wir mit der Nachzucht betreiben“, erklärt der 66-Jährige. Er selbst züchtet Gelbseitensittiche, die auf der Liste der bedrohten Tierarten stehen. „Es ist eine Menge Papierkram, aber das ist es wert“, erklärt er. Er selbst hat die Vögel schon erfolgreich nachgezüchtet, besitzt eine Zucht- und Halteerlaubnis. „Die Vögel müssen beim Veterinäramt an- und abgemeldet werden“, erklärt der Sittich- und Exotenzüchter den bürokratischen Aufwand.

Exoten- und Sittichzüchter Hans-Dieter Siegert Quelle: Halling

Auch im nächsten Jahr werden sich die Vereinsmitglieder wieder in der Alten Feuerwache in Gransee präsentieren. „Dann sind wir auch schon 13 Mitglieder“, sagt der Vereinsvorsitzende stolz.

Von Stefanie Fechner