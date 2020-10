Granseer wegen Vergewaltigung verurteilt

Zehdenick

Vor dem Schöffengericht Zehdenick wurde am Montag der dreitägige Prozess gegen einen Granseer, der wegen Vergewaltigung angeklagt war, mit einem Urteil beendet. Der Angeklagte wurde für schuldig befunden und zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er muss jedoch nicht ins Gefängnis, wenn er sich die nächsten vier Jahre straffrei führt. Zu seiner Unterstützung wird ihm ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt und er muss 140 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten, hieß es weiter im Urteil. „Hier will ich auch nie wieder her“, sagte der Verurteilte, nachdem er sichtlich erleichtert das Strafmaß hörte. Denn die Staatsanwältin hatte zuvor in ihrem Plädoyer zweieinhalb Jahre beantragt. Dann wäre eine Bewährung nicht mehr möglich gewesen.

Opfer wollte kuscheln, aber noch keinen Geschlechtsverkehr

Der 30-jährige Angeklagte hatte sich in das spätere Opfer verliebt, das er im November 2018 über das Internet kennengelernt hatte. Auch die junge Frau empfand Sympathien für ihn. Man traf sich öfter und er durfte auch bei ihr in der elterlichen Wittstocker Wohnung übernachten. Sie tauschten Zärtlichkeiten aus, jedoch bat die 24-Jährige, den Freund um Geduld. Sie habe mit Männern bisher schlechte Erfahrungen gemacht. Kurz vor Weihnachten dann übernachtete die Frau erstmalig bei ihm. Sie kuschelten im Bett miteinander. Er zog ihre Unterwäsche aus und drang gegen ihren Willen in sie ein. Sie wollte das nicht und auch als sie „Aua, das tut weh“, gerufen habe, habe er weitergemacht, sagte die Zeugin aus. Sie habe sich danach ihrer Freundin und ihrer Pflegemutter anvertraut, die daraufhin Anzeige erstatteten. Diese Darstellung vor Gericht stimmte im Wesentlichen mit dem daraus resultierenden Vernehmungsprotokoll, bestätigte die zuständige Polizeibeamtin im Zeugenstand. Und weiter, „ich hatte den Eindruck, dass es so war, wie sie es erzählte“, Auch die Freundin und die Pflegemutter bestätigten vor Gericht, dass auch sie die Geschichte von der Vergewaltigten so gehört hätten.

Hausarzt widerlegt Einnahme sexualhemmender Psychopharmaka

Der Angeklagte hatte dagegengehalten, dass es in der Nacht nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Er wäre aufgrund von Medikamenten gar nicht dazu in der Lage gewesen. Diese Behauptung widerlegte jedoch sein Hausarzt. Es wäre ihm nicht bekannt, dass das von ihm verschriebene Psychopharmaka sexualhemmend sei.

Das Gericht sah die Einlassung des Granseers als Schutzbehauptung an. Für die Schuld des Angeklagten sprächen dagegen seine Worte in einem Abschiedsbrief, den er Heiligabend bei seinen Eltern hinterlassen hatte. Er wurde danach durch einen spektakulären Polizeieinsatz von einem Suizidversuch abgehalten ( MAZ berichtete). Und weiter belegen danach geschriebene Chatbeiträge des Angeklagten seine Schuld, in denen er indirekt zugab, einen Fehler begangen zu haben.

Die Geschädigte habe sich mehrfach widersprochen und gelogen, meinte der Verteidiger. Sie sei unglaubwürdig und deshalb sei sein Mandant freizusprechen. Diesen Ausführungen folgten die Richter aus den genannten Gründen nicht.

Von Helmut Schneider