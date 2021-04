Grüneberg

Wasser und Grün – das Umland der zweitgrößten Gemeinde des Löwenberger Landes besteht aus Natur pur. Aber Grüneberg hat darüber hinaus einiges mehr zu bieten. Hier stimmt auch die Infrastruktur, findet nicht nur Ortsvorsteher Karl-Heinz Wacker. Der Mix aus Infrastruktur, Natur, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten ergibt in Summe „das Dorf schlechthin“, wie es Carolin Schwarz auf den Punkt bringt. „Ich bin hier geboren und will hier auch nicht weg“, betont sie.

Das größte Bauprojekt der vergangenen Jahre – der Anbau für die Kindertagesstätte. Quelle: Uwe Halling

Und die Einschätzung scheint zu stimmen. In der kleinen Gemeinde wird den Einwohnern viel geboten, was anderenorts seit Jahrzehnten verschwunden ist. Mehrere Gaststätten bieten – in Nicht-Corona-Zeiten – feste Anlaufpunkte, dazu kommen die Vereine der Sportler, wo vor allem der Fußball hoch im Kurs steht, der Faschingsfreunde und der Angler. Wer technisch interessiert ist, kommt beim Trecker Treff e. V. auf seine Kosten. Ursula „Ulla“ Behtke sorgt mit ihrem Landwarenhaus dafür, dass es eine Möglichkeit zum Einkaufen gibt, und nicht für jede Besorgung eine längere Fahrt angetreten werden muss. Dadurch „kennt man natürlich auch das ganze Dorf“, schmunzelt sie. Seit 40 Jahren ist die gebürtige Granseerin in Grüneberg, fühlt sich zu Hause und wohl. „Hier sind alle nett“.

Neben einigen Handwerksbetrieben gibt es mit Eis Adam und der Vivaris-Ansiedlung auch zwei nicht ganz kleine Vertreter des produzierenden Gewerbes, die für Arbeitsplätze sorgen. Und wer seine Arbeitsstelle außerhalb hat und auch anderenorts seine Freizeit verbringt, der findet gut ausgebaute Anbindungen vor. Zwei Bundesstraßen verlaufen unweit der Gemarkungsgrenzen, die Bahn hält regelmäßig und natürlich steuern auch Busse das Dorf an. Junge Familien freuen sich über Kita, Grundschule und Hort im Ort und auch wer ärztliche Hilfe braucht, findet diese – abgesehen von fachärztlicher Betreuung – vor.

Caroline Schwarz und ihre Tochter Pia – beides geborene Grünebergerinnen. Quelle: Uwe Halling

So manche Kleinstadt hat nicht zu bieten, was in Grüneberg zu finden ist. Leider gibt es wie immer auch hier einen Haken. Denn was nicht vorhanden ist, sind Plätze zum Bauen. Auch der Lückenschluss, so Ortsvorsteher Wacker, ist weitgehend abgeschlossen. Und es sei nicht geplant, weitere Baugebiete auszuweisen. Erstes Ziel, so Wacker, ist es, das Dorf wieder mit Leben zu füllen. Das Miteinander hat seit dem Auftreten von Corona gelitten, bestätigt auch Ramona Gebhardt, Wirtin in der Gaststätte „Zur Eisenbahn“. Dabei sei es genau das gewesen, „was unser Dorf ausgemacht hat. Das wird hoffentlich wieder so, wenn die Einschränkungen ein Ende haben“, schaut sie optimistisch voran.

Bis es soweit ist, wird eine der wichtigsten Investitionen im Ort, die es in den vergangenen Jahren gab, fertig sein: der neue Kita-Anbau am Schul- und Kitagebäude. Mit ihm wird die Kapazität der Kita um 23 Betreuungsplätze steigen, was dem Zuzug vor allem junger Familien Rechnung trägt. Zudem entstehen neue Sanitäranlagen sowie einige neue Räume. Dazu gehören Bewegungsraum mit Sportgeräten und ein Bastelraum. Auf dem Dach sorgen künftig Photovoltaik- und Solarzellen für umweltfreundlich erzeugten Strom zur Selbstnutzung und warmes Wasser. Folgen die Arbeiten dem Plan, kann zum Sommeranfang die Eröffnung erfolgen. Mit der Investition wird der Kurs des Ortes weiter fortgeführt, findet auch Wendy Bartsch-Brüning. Was Grüneberg in ihren Augen besonders macht, ist der richtige Mix. Der von Jung und Alt, von Eingesessenen und Zugezogenen. „Das passt hier einfach“.

Die Kirche ist, wie oft in Brandenburg, auch in Grüneberg aus Feldsteinen gebaut und Zentrum des Angerdorfes. Quelle: Uwe Halling

Was die Grüneberger noch eint, ist momentan der Wunsch nach „mehr Leben“ im Dorf. Gefeiert werden konnte 2020 gar nicht, das Erntefest oder Pfingstturnier, alles wurde aufgrund der Pandemie abgesagt. Das, so die einhellige Meinung, ändert sich 2021 hoffentlich wieder.

Von Björn Bethe