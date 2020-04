Leuchtturm derzeit auf Sparflamme

Boltenhof

Der Ostdeutsche Sparkassenverband ( OSV) hat Tourismusbetriebe aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit dem Sparkassen-Preis ausgezeichnet. In Brandenburg hat die Jury Gut Boltenhof mit dem „Brandenburg-Zimmer“ zum Landessieger beim Marketing-Award „ Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ 2020 gewählt. „Klein aber fein“ sei die Devise des Landhotels mit zehn Ferienwohnungen und neun Zimmern“, hieß es.

Das Projekt „Brandenburg-Zimmer“ von Gut Boltenhof hat die Jury überzeugt. Quelle: privat

Der Geschäftsführende Präsident des OSV, Michael Ermrich, sagte, in außergewöhnlichen Zeiten sei auch die Pressearbeit anders: „Eigentlich wollten wir Anfang März auf der Internationalen Tourismusbörse die Preisträger unseres Marketing-Awards , Leuchttürme der Tourismuswirtschaft‘ auszeichnen“, sagt der Geschäftsführende Präsident des OSV, Michael Ermrich. Doch die ITB war eine der ersten Veranstaltungen, die wegen der Coronakrise abgesagt werden musste. Die lokale Auszeichnung der Preisträger sei noch nicht überall möglich gewesen. Allen Preisträgern gemein sei ihre Verbundenheit zur Heimat. Sie prägten ihre Urlaubsgebiete. „Hinter den ausgezeichneten Angeboten stehen Menschen, die ihre Ideen mit Herz über viele Jahre Schritt für Schritt verwirklicht haben“, unterstrich Michael Ermrich. Dabei hätten sie ein gutes Gespür für Trends bewiesen und seien modern aufgestellt.

Tiere gehören zu Gut Boltenhof wie das Ei zur Henne. Quelle: Uwe Halling

Natürlich freut sich Jan-Uwe Riest über die Auszeichnung. „Das ist großartig und wir sind sehr stolz darauf“, sagt er. 2015 hatte Jan-Uwe Riest gemeinsam mit Frau Andrea den Betrieb von seinen Eltern übernommen, inklusive der Hotel- und Ferienzimmer, Ackerflächen und Tiere. Ihre Mission: Über viele Jahre hinweg einen „lebens- und liebenswerten Ort“ schaffen. 80 Hektar Land gehören zum Gut, wo sich Rinder, Mastschweine, Hühner, Gänse. Esel, Ponys, Kaninchen, Hängebauchschweine und Enten tummeln. Dazu bietet Gut Boltenhof neun Hotelzimmer und zehn Ferienwohnungen mit insgesamt 60 Betten an, ein Restaurant und einen Veranstaltungsraum für 200 Personen. Etwa 20 Mitarbeiter sind auf dem ehemaligen Rittergut zwischen Gransee und Himmelpfort beschäftigt.

Freude auf den Staatsempfang war umsonst

Die überall bei den Tourismus-Anbietern ist es zurzeit auch auf Gut Boltenhof ziemlich still geworden. „Wir sind momentan ganz schön am Probieren“, ringt Jan-Uwe Riest um die richtigen Worte für die gegenwärtige Situation. Klar, nach dem Ende des Winters und den Investitionen der Vergangenheit hatten er und seine Mitarbeiter jetzt eigentlich mit Umsätzen gerechnet. Aber wo sollen die in diesen Krisenzeiten herkommen? Drei Seminare und zwei Hochzeiten mussten bereits abgesagt werden. Während der zweieinhalb Ferienwochen mit den Osterfeiertagen mittendrin sei die Anlage ausgebucht gewesen. Allein für den Osterbrunch habe es schon 120 Voranmeldungen gegeben. Zudem hatte sich Jan-Uwe Riest ganz besonders auf den 19. April gefreut. Da, so berichtet er, hätte es einen großen Staatsempfang auf dem Gut geben sollen. Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück sei geplant gewesen, in Boltenhof noch lebende Zeitzeugen und Angehörige zu empfangen. Dazu hatte sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke angesagt. Natürlich sei dieser Empfang inzwischen längst abgesagt worden.

Wenn die Krisenzeit vorbei ist, wollen Jan-Uwe Riest und seine Frau Andrea auf die Gäste vorbereitet sein. Sie freuen sich bereits jetzt darauf, die Besucher dann verwöhnen zu können. Quelle: Uwe Halling

Jan-Uwe Riest rechnet persönlich nicht damit, dass sich die Situation vor Anfang Juli grundlegend entspannen wird. „Zur Tilgung von Investitionen fehlen uns derzeit bereits Einnahmen im sechsstelligen Bereich“, sagt er. Dazu käme man finanziell „dünn aus dem Winter“ und habe keine Reserven mehr auf dem Konto. Und die Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. „Da geht an die Substanz“, sagt Jan-Uwe Riest. Doch er, seine Frau Andrea und die Mitarbeiter sind weit davon entfernt, die Flinte ins Korn zu werfen. „Wir sind dabei, unsere Visionen und Konzepte für das Gut zu überarbeiten und der Situation anzupassen“, sagt der Hausherr. Wenn das Gastgewerbe wieder öffnen darf, wolle man gut vorbereitet an den Neustart gehen. Dazu gehöre auf Gut Boltenhof dann zum Beispiel auch ein neuer Küchenchef und eine neue Gutshofmanagerin mit vielen spannenden Ideen. Zudem wolle man dann auch die Direktvermarktung forcieren. Momentan sei man bemüht den neuen Schlachtraum genehmigen zu lassen.

„Es ist schön, dass man uns als Leuchtturm der Tourismusbranche sieht“, sagt Jan-Uwe Riest. Nun gehe es darum, dass das Feuer dieses Leuchtturms schnell wieder in voller Schönheit brennt und weithin sichtbar ist, um Touristen und Besuchern den Weg zu weisen, wenn die Krise hoffentlich bald ausgestanden sein wird.

Von Bert Wittke