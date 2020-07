Gut Zernikow lockt gleich mit zwei Ausstellungen

Zernikow

Auch wenn in diesem Jahr das beliebte Maulbeerfest auf Gut Zernikow ausfällt, lohnt sich dennoch ein Besuch. Die Ausstellung „Vom Maulbeerbaum zur Seide“ ist jeweils an den Wochenenden in der Zeit von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Die Exposition wird sehr anschaulich und lebendig von den in der Stellmacherei in Aktion zu sehenden Seidenraupen in verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung flankiert. Zudem lädt die Initiative Zernikow um jeweils 15 Uhr zu einer Führung mit Ines Rönnefahrt durch die Maulbeerallee ein.

Fotos von Jürgen Graez in der alten Brennerei

Ebenfalls am kommenden Wochenende, am Sonnabend, 1. August, wird die jährliche Sommerausstellung der Initiative Zernikow e. V. in der alten Brennerei eröffnet. Der Fotograf Jürgen Graez zeigt in dieser Ausstellung mit einem feinsinnigen und genauen Blick die Zeit „Zwischen Aufbruch und Abbruch“ vor nunmehr 30 Jahren. Die Ausstellung kann an den Wochenenden jeweils von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden und geht bis zum 4. Oktober dieses Jahres. Aufgrund der aktuellen Situation in Verbindung mit der Corona-Pandemie verzichtet die Initiative Zernikow e. V. dieses Jahr auf eine Vernissage.

Für eine stärkende Pause öffnet die Creperie Bric á Brac in der Zeit von 12 bis 20 Uhr ihre Tore.

